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Zaradi ležalnika na plaži izbruhnil pretep, umrl 82-letnik

Atene, 20. 09. 2026 16.12 pred 32 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.S. STA
Vouliagmeni plaža

Na plaži v letovišču Vouliagmeni pri Atenah je po prepiru, ki se je sprevrgel v pretep, umrl 82-letnik. Po poročanju grških medijev se je pokojni sprl s 76-letnikom zaradi ležalnika.

Incident se je zgodil danes, malo pred 10. uro na znani plaži v bližini Aten. Poleg 76-letnika se je v pretep vpletla tudi 21-letna ženska, ki je bila v njegovi družbi.

Po smrti moškega je policija aretirala 76-letnika in 21-letnico, na zaslišanje pa so privedli tudi lastnika podjetja, ki oddaja ležalnike, poroča Greek Reporter.

Preiskovalci zdaj skušajo ugotoviti, kako se je spor začel, kaj se je dogajalo med samim fizičnim obračunom in kakšne so bile okoliščine smrti 82-letnika. Slednjega so po pretepu z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico, kjer je kmalu zatem umrl.

Plaža v Atenah
Plaža v Atenah
FOTO: Shutterstock

Spori zaradi ležalnikov na evropskih plažah so v času poletja pogosti, a se le redko končajo tako tragično.

Turisti sicer na številnih destinacijah, vključno z Grčijo, vstajajo zgodaj in z brisačami zasedajo ležalnike – bodisi na plaži bodisi ob bazenih. Nekateri brisače nastavijo celo večer prej, da si zagotovijo želeno mesto za naslednji dan.

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grčija ležalnik pretep

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20. 09. 2026 16.36
Vprašanje. Ti po odhodu v zapor v takšnih primerih še pripada penzija? Če ostaneš na prostosti ti po Golobovo vzamejo 60% penzije.
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