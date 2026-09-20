Zaradi ležalnika na plaži izbruhnil pretep, umrl 82-letnik

Incident se je zgodil danes, malo pred 10. uro na znani plaži v bližini Aten. Poleg 76-letnika se je v pretep vpletla tudi 21-letna ženska, ki je bila v njegovi družbi.

Po smrti moškega je policija aretirala 76-letnika in 21-letnico, na zaslišanje pa so privedli tudi lastnika podjetja, ki oddaja ležalnike, poroča Greek Reporter.

Preiskovalci zdaj skušajo ugotoviti, kako se je spor začel, kaj se je dogajalo med samim fizičnim obračunom in kakšne so bile okoliščine smrti 82-letnika. Slednjega so po pretepu z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico, kjer je kmalu zatem umrl.