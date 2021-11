Na Haitiju izpustili dva od 17 ugrabljenih misijonarjev

Cerkvena organizacija iz ameriške zvezne države Ohio Christian Aid Ministries je v nedeljo sporočila, da so na Haitiju izpustili dva od skupaj 17 ugrabljenih misijonarjev, ki so jih kriminalci zajeli pred več kot mesecem dni. Organizacija ni izdala, kdo je bil izpuščen in zakaj.

icon-expand Haiti FOTO: AP Misijonarje je 16. oktobra zajela tolpa, ki se imenuje 400 Mawozo. Med 17 ugrabljenimi je bilo pet otrok, 16 jih je Američanov, eden pa Kanadčan. Ugrabili so tudi njihovega voznika, domačina s Haitija. Tolpa je zahtevala milijon dolarjev odkupnine za vsako osebo. Haiti še vedno okreva po potresu z magnitudo 7,2, ki je najrevnejšo državo na svetu prizadel sredi avgusta in povzročil več kot 2200 smrtnih žrtev. Nadaljujejo se tudi politični nemiri in napetosti po atentatu na predsednika Jovenela Moiseja. PREBERI ŠE Haitijska tolpa za ugrabljene misijonarje zahteva skoraj 15 milijonov evrov odkupnine Nasilje oboroženih tolp narašča, prav tako ugrabitve. Ameriška vlada je svojim državljanom priporočila, naj zapustijo Haiti, v petek pa je večino svojega osebja z veleposlaništva v prestolnici Port-au-Prince umaknila tudi Kanada.