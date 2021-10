Na Haitiju ugrabili 15 ameriških misijonarjev in družinskih članov

V bližini haitijske prestolnice Port-au-Prince so oboroženci ugrabili okoli 15 ameriških misijonarjev in njihovih družinskih članov. Med ugrabljenimi so tudi otroci, poročajo haitijski varnostni viri.

V soboto naj bi jih ugrabili pripadniki oborožene tolpe, ki na meji med Haitijem in Dominikansko republiko že več mesecev izvaja roparske pohode in ugrabitve, so pojasnili varnostni viri. Uradni predstavniki ameriške vlade dogodka niso želeli komentirati. "Varnost in dobrobit ameriških državljanov v tujini sta med najvišjimi prioritetami zunanjega ministrstva. Poznamo ta poročila, več pa v tem trenutku ne moremo reči," je dejal neimenovan vladni vir. icon-expand Oborožene skupine že več let ustrahujejo prestolnico države. FOTO: AP Oborožene skupine že več let ustrahujejo prestolnico te karibske države, v zadnjem obdobju pa so delovanje razširile tudi zunaj glavnega mesta. V prvih devetih mesecih letošnjega leta so na Haitiju zabeležili že več kot 600 ugrabitev, medtem ko jih je bilo v primerljivem obdobju lani 231, kažejo podatki Centra za raziskave in analize na področju človekovih pravic, nevladne skupine, ki deluje v Port-au-Princeu. Haiti pesti globoka politična in gospodarska kriza, ki se je še poglobila po julijskem atentatu na predsednika države Jovenela Moiseja. PREBERI ŠE V primeru atentata na haitijskega predsednika obtožnica zoper premierja