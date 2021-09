Na Havajih bodo zaradi Instagramovih uporabnikov odstranili znamenit 'Stairway to Heaven'

Na Havajih bodo uničili priljubljeno stezo 'Stairway to Heaven’, saj je prenevarna za vse obiskovalce, večinoma uporabnike Instagrama, ki se fotografirajo in snemajo na tej nevarni poti, ne meneč se za to, da sta plezanje in hoja po stezi zaradi nevarnosti prepovedana že od leta 1987. Zdaj bodo 3922 stopnic, ki vodijo do sanjske razgledne točke, odstranili, saj so postale prenevarne za nezakonite pohodnike in predrage za vzdrževanje.

Oblasti v Honoluluju so odobrile odlok za odstranitev stopnic Haiku, znanih kot 'Stairway to Heaven', da preprečijo prepovedano plezanje, vznemirjanje lokalnega prebivalstva, da povečajo javno varnost in zaščitijo okolje. Stopnice je med drugo svetovno vojno zgradila ameriška mornarica, saj so tako omogočili dostop do skrivne baze. Od leta 1987 je steza zaprta in prepovedana za uporabo. Za tiste, ki se po njej vseeno odpravijo, je zagrožena globa skoraj tisoč dolarjev (840 evrov). A to ne ustavi množice pohodnikov in uporabnikov družbenih omrežij, ki si želijo posnetkov in fotografij s priljubljene steze, piše Independent. icon-expand Na stezi morajo nenehno reševati onemogle pohodnike. FOTO: Dreamestime Oblasti bodo za odstranitev steze tako porabile milijon dolarjev (840.000 evrov). Na stezi morajo namreč nenehno reševati onemogle pohodnike, zaradi srčnega zastoja pa je tam leta 2012 med plezanjem umrl pevec in komedijant Fritz Hasenpusch. Oblasti so sporočile, da "družbeni mediji, kot je Instagram, ponujajo navodila za nezakonit dostop do stopnic, fotografije, ki so dostopne vsemu svetu, pa spodbujajo k tveganem vzponu." Nenehno je treba ustavljati nezakonite plezalce. Na leto se po prepovedani stezi poda vsaj 4.000 pohodnikov. Leta 2016 so za odstranitev nelegalno postavljene gugalnice blizu vrha, ki je bila izredno nevarna, a zelo fotogenična za uporabnike omrežji, porabili 23.000 dolarjev (19.000 evrov). Tako so, kljub nasprotovanju številnih, sprejeli odločitev, da stopnice odstranijo.