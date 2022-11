Na Havajih po 38 letih izbruhnil največji aktivni ognjenik na svetu

"Trenutno so tokovi lave omejeni na vrhu in ne ogrožajo skupnosti na vznožjih," so sporočili iz Geološkega zavoda ZDA (USGS). V zavodu so vseeno opozorili, da lahko veter do vznožja še zmeraj prenese droben pepel in t. i. Pelejeve lase (steklena vulkanska tvorba, ki nastane iz ohlajene lave).

Prav tako lahko vulkan vsak trenutek spremeni svoje obnašanje. V uradu so zato prebivalce pozvali, naj aktivno spremljajo informacije civilne zaščite, ki bo redno poročala tudi o stopnji pripravljenosti.

"Glede na pretekle izkušnje vemo, da so lahko zgodnje faze izbruha Mauna Loa zelo dinamične. Lokacija in napredovanje tokov lave pa se lahko hitro spreminjata," so opozorili na USGS. Če se izbruh v Mokuāweoweu nadaljuje, bodo tokovi lave najverjetneje zadržani. "Če pa se eruptivni zračniki preselijo izven njegovih sten, se lahko tokovi lave hitro premaknejo navzdol," so pojasnili.