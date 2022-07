Na Havajih samica tjulnja skušala zaščititi mladiča in napadla plavalko

Po družbenih omrežjih je hitro zakrožil posnetek, ki je bil v nedeljo posnet na plaži Kaimana blizu Honoluluja. Na njem je videti, kako je tjulenj napadel plavalko, ki jo je skušal odgnati od mladiča. Pravzaprav gre za samičko, ki so jo domačini poimenovali Rocky. Ta naj bi iskala svojega dva tedna starega mladiča, ob tem pa glasno "lajala", zaradi česar so plavalci stekli iz vode, poroča Newsweek.

Ena od plavalk pa je še naprej ostala v vodi in proti obali začela plavati šele, ko so jo na to opozorili drugi plavalci. Rocky in njen mladič sta se namreč vračala na območje plaže, kjer sta sicer počivala. Medtem ko je ženska plavala iz vode, se ji je mladiček približal, v Rocky pa so se aktivirali materinski zaščitniški instinkti in zapodila se je v žensko.