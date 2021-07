Na hišo na Sardiniji padel kovček s kokainom, vrednim 9 milijonov evrov

Ko je kovček, ki ga je odvrglo letalo, pristal na strehi hiše na Sardiniji, so lastniki slišali glasen tresk. Poklicali so policijo, ta ga je odprla in v njem našla droge. Po štirih mesecih preiskave so aretirali pilota, 28-letnika iz Rima, še vedno pa ne vedo, kdo je drogo čakal na tleh in na koncu ostal brez nje.

icon-expand FOTO: Carabinieri Oristano icon-chevron-left icon-chevron-right Kovček, napolnjen s kokainom, ki ga je odvrglo letalo, je bil namenjen tihotapcem, ki so nanj čakali v Baratili San Pietro – kraju, ki ima le 1200 prebivalcev. Namesto tega je priletelo na streho ene od hiš, pri tem pa razbilo še sončni kolektor, poroča Guardian. Lastniki hiše so povedali, da so slišali glasen tresk in takoj poklicali policijo. Ta je črni kovček odprla in v njem zagledala drogo. Šlo je za 8,5 kilograma čistega kokaina, ki bi na črnem trgu dosegel vrednost devet milijonov evrov. "Na Sardiniji dežuje kokain," so italijanski mediji poročali o incidentu, ki se je zgodil 28. marca, in ga primerjali s taktiko preprodajalcev v Južni Ameriki. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Štirimesečna preiskava primera, ki so ga policisti poimenovali "Fly Down", je zdaj obrodila sadove in policija je v torek aretirala pilota letala, ki je kovček odvrgel. Preiskava je pokazala, da je letalo vzletelo z majhnega letališča v Rimu in preletelo provinco Nuoro na severovzhodu Sardinije, preden se je odpravilo proti zahodu do kraja Baratili San Pietro v provinci Oristano, kjer je za približno 20 minut izginilo z radarja. Policija domneva, da je letalo izginilo z radarja, tik preden je odvrglo kovček, ker je letelo na tako majhni višini. "Analiza GPS-a, ki se nahaja na letalu, je potrdila, da je letalo v teh 20 minutah opravilo več preletov nad krajem, [kjer je bil najden kovček]," so sporočili. Fotografije istega letala, ki je naredilo postanek na letališču Olbia, so posnele tudi nadzorne kamere. S pomočjo izjav prič letališkega osebja in evidenc o polnjenju goriva je policija identificirala pilota. Gre za 28-letnega Francesca Rizza iz Rima, ki je bil zaposlen pri enem od madžarskih podjetij, kjer je prevažal premožne ljudi. Potem, ko je priletel iz Nemčije, so ga prijeli na letališču Cagliari Elmas. Še vedno pa policisti niso ugotovili, kdo bi moral drogo, ki jo je odvrgel Rizzo, na tleh sprejeti. Policija na Sardiniji tudi domneva, da je bilo na tak način odvržene že precej droge, le da tihotapcev pri tem do zdaj niso nikoli zasačili. icon-expand