Na hišo v Detroitu strmoglavilo manjše letalo, umrle tri osebe

V okolici Detroita je na hišo padlo manjše letalo in za seboj pustilo tri smrtne žrtve. Umrli naj bi pilot in potnika, ki sta bila v letalu. Zakaj se je zgodila nesreča, še ni znano.

Družini je k sreči uspelo zapustiti hišo, vsi so preživeli, poročaCNN. A so jo zajeli plameni. Kot je za CNNpovedala mama, je bila družina doma, ko je strmoglavilo letalo. Dejala je, da so se ravno prepirali glede tega, kateri film si bodo ogledali ta večer.