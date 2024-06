Na hrbtu imela privezanega dojenčka in se razstrelila

Oblasti so sporočile, da je bilo še 19 ljudi hudo poškodovanih, drugi pa so imeli lažje poškodbe.

Druga eksplozija je bila izvedena v bolnišnici v mestu Gwoza blizu Kameruna, še en napad pa pozneje na pogrebu žrtev eksplozije na poroki, poroča Deutsche Welle. "Do zdaj je umrlo 18 ljudi, med njimi otroci, moški, ženske in nosečnice. Poškodbe so različne stopnje, od raztrganin trebuha, zlomov lobanje do zlomov okončin," je dejal Barkindo Saidu , vodja agencije za upravljanje izrednih razmer v zvezni državi Borno (SEMA).

Mesto Gwoza so leta 2014 zavzeli borci Boko Haram. Nigerijska vojska je sicer mesto s pomočjo čadskih sil zavzela, vendar so ga od takrat pripadniki Boho Harama večkrat napadli. V središču krize je bila zvezna država Borno, v kateri sta bili najbolj dejavni skupina Boko Haram in njena odcepljena skupina Islamska država Zahodnoafriška provinca (ISWAP).

Organizacija Boko Haram je napadla številna mesta, ugrabila in ubila na tisoče ljudi in razselila približno dva milijona prebivalcev severovzhodne regije. Čeprav je vojska omejila njihovo moč, še naprej izvajajo napade na civiliste. Kriza pa se je iz Nigerije razširila še na Niger, Kamerun in Čad, države so bile zato primorane skleniti vojaško zavezništvo za boj proti skrajnežem.