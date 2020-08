Na Hrvaškem 136 novih primerov koronavirusa, dve osebi umrli

Sosednja Hrvaška je še vedno v primežu visokega števila okužb z novim koronavirusom. Danes je nacionalni štab civilne zaščite sporočil, da so zabeležili še 136 novih primerov koronavirusa. Testirali so 1722 ljudi. Umrli sta dve osebi iz Osijeka in Splita. Aktivnih primerov na Hrvaškem je tako 2212. V bolnišnicah je na zdravljenju 163 oseb, na respiratorjih je 12 pacientov. V samoizolaciji je trenutno 7519 oseb.

Največ okužb so v zadnjem dnevu po podatkih županijskih štabov znova potrdili v splitsko-dalmatinski županiji, in sicer 77. Sledi Zagreb z 38 okužbami. V istrski županiji v zadnjih 24 urah niso potrdili nobenega novega primera okužbe. V zadrski in dubrovniško-neretvanski županiji so potrdili po šest novih okužb, v primorsko-goranski tri, v šibeniško-kninski pa enega.

Vodja nacionalnega štaba, notranji minister Davor Božinović je povedal, da so na današnjem sestanku z vsemi županijskimi štabi obravnavali razmere glede na povečanje okužb. Dogovorili so se, da morajo lokalni štabi bolj natančno definirati žarišča okužb, o morebitnih novih ukrepih pa niso govorili, poroča STA.

Za vikend rekordno število okužb

V soboto so na sosednjem Hrvaškem sicer potrdili rekordnih 306 primerov okužb. V nedeljo pa jim je sledilo 275. Najhuje je še vedno v Splitsko-dalmatinski županiji.