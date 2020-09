Na Hrvaškem 145 novih primerov okužbe s koronavirusom

Na Hrvaškem so danes ob strogih epidemioloških ukrepih začeli novo pedagoško leto v vrtcih. Naslednji ponedeljek načrtujejo začetek novega šolskega leta v osnovnih in srednjih šolah.

V Zadarski županiji so potrdili devet novih primerov, v Istri pa štiri. Na Hrvaškem se je s koronavirusom doslej okužilo več kot 10.000 ljudi, trenutno je 2649 aktivnih primerov, poroča Dnevnik.hr. Skupno je na Hrvaškem umrlo 187 oseb, ki so se okužile s koronavirusom.

S Hrvaške poročajo o novih primerih okužbe s koronavirusom. Kot je sporočil nacionalni štab civilne zaščite, so danes ob 2492 testih zabeležili 145 okužb. Največ okužb, 45, so zabeležili v Splitsko-dalmatinski županiji. Sledita Zagreb z 29 novimi primeri ter požeško-slavonska županija, v kateri je bilo na testiranju pozitivnih 16 ljudi.

S koronavirusom so po podatkih hrvaškega štaba civilne zaščite na Hrvaškem sicer včeraj potrdili 146 novih okužb s covidom-19. Dve osebi sta umrli. Hrvaški premier Andrej Plenković se je včeraj med drugim s premierjem Janšo pogovarjal tudi o ukrepih, ki jih je sprejela Slovenija za omejitev širjenja okužb in se nanašajo na Hrvaško. Kot je dejal, upa, da bo Slovenija – po vzoru Nemčije – ukrepe sprejemala na osnovi analize posamezne županije in ne na ravni celotne države.