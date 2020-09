Na Hrvaškem 232 novih okužb s koronavirusom

Glede na dnevna poročila županijskih štabov civilne zaščite je bilo v minulih 24 urah največ novih okužb znova v splitsko-dalmatinski županiji, kjer so zabeležili 41 primerov. Iz primorsko-goranske županije so poročali o 36 novih primerih, od tega pri 28 oskrbovancih doma za starejše v Delnicah. Iz istrske županije so poročali o dveh okužbah.

Od 25. februarja, ko so v državi zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so okužbo potrdili pri 15.572 ljudeh. Zaradi covida-19 jih je doslej umrlo 261. Okrevalo je 14.111 ljudi. Doslej so izvedli skupno nekaj več kot 279.000 testov, je še objavil nacionalni štab.

Gostinci na nogah

Gostinci v splitsko-dalmatinski županiji so za danes napovedali, da bodo zaradi težav, ki jih imajo pri poslovanju med epidemijo covida-19, protestno zaprli lokale za eno uro. Protestno akcijo so poimenovali 4 do 12. Tako kot so to nedavno storili njihovi kolegi iz hrvaške Istre in Kvarnerja, bodo za eno uro ustavili svoje delo ob 11.56. Zahtevajo davčne olajšave ter državno podporo za posojila in investicije.