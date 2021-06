Na Hrvaškem aplikacija za preprečevanje prepisovanja na spletnih izpitih

Zanimanje za novo aplikacijo so že pokazali v ZDA in Makedoniji.

Aplikacijo Cheatless je pripravil učitelj z zagrebške visoke šole za informacijske tehnologije Jurica Đurić. V sredinem pogovoru za spletno televizijsko platformo Večernjega lista je povedal, da je aplikacija namenjena predvsem izpitom na spletu za študente, a jo je možno enostavno prilagoditi tudi za uporabo v osnovnih in srednjih šolah. Kmalu naj bi jo preizkusili tudi na državnih šolskih tekmovanjih.

Đurić je pojasnil, da aplikacija med uporabo blokira vse druge računalniške aplikacije in programe razen programa Microsoft Teams, prepoveduje tudi uporabo zunanjih digitalnih zaslonov in tehnologij kot tudi vse digitalne bližnjice, kot so kopiranje in posnetek zaslona.

Poudaril je, da kamera računalnika posname pogled udeleženca izpita, kar lahko razkrije, ali ta gleda stran in skuša med izpitom kaj prebrati. Med pilotnim projektom so razkrili več študentov, ki so si na ta način pomagali med izpitom. Naslednji korak za razvoj aplikacije je uvajanje umetne inteligence, ki bi o takšnem sumljivem obnašanju študentov nemudoma obvestila profesorja, je še pojasnil Đurić.

Cheatless je najprej prilagodil za sistem Windows, načrtuje tudi uporabo na sistemih MacOS in Linux.

Đurić je za svojo aplikacijo dobil zlato medaljo na mednarodni razstavi inovacij ARVA, ki je potekala lani jeseni v Zagrebu. Aplikacija še ni v komercialni uporabi, čeprav obstaja interes zanjo tudi v tujini, zaenkrat v Makedoniji in ZDA. Đurić je povedal, da podobne aplikacije že obstajajo, a so precej dražje, kot bo njegova.