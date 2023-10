Na Hrvaškem aretacije navijačev, ki so peli ustaške pesmi

V Osijeku in Vinkovicih so hrvaške oblasti danes prijele skupino navijačev, ki so na nedavni nogometni tekmi med Hrvaško in Turčijo peli ustaške pesmi, poroča Dnevnik.hr. Tekma je potekala v četrtek na stadionu v Osijeku. Doslej so, kot poroča medij, prijeli okoli deset navijačev, a policijska akcija še vedno traja.