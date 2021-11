Na Hrvaškem aretirali nemškega novinarja, ki je spremljal begunce

V skupini je bilo še sedem migrantov, od tega trije mladoletniki. Podrobnosti glede njihovih usod niso znane, le da so vsi zatrdili, da želijo za azil zaprositi na Hrvaškem. Hrvaška je že dlje tarča kritik, da nasilno zavrača migrante in jih vrača v BiH. Nevladne organizacije in novinarji so tovrstna nasilna vračanja tudi večkrat dokumentirali.