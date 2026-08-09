Na Hrvaškem aretirali Slovenca z domnevnimi vezmi do škaljarskega klana

Slovenca so Hrvati aretirali na podlagi mednarodne tiralice, ki jo je izdal nacionalni centralni biro Interpola za Črno goro. Trenutno potekajo dogovarjanja o izročitvi Slovenca organom v Črni gori.

Zoper 33-letnika v Črni gori namreč že poteka postopek zaradi utemeljenega suma pranja denarja in povezav s kriminalno združbo. Slovenec naj bi pomagal Draganu Pečurici, ki ga mediji opisujejo kot domnevnega visokega člana škaljarskega klana. Pečurico so aretirali v začetku letošnjega aprila v obalnem mestu Bar in mu pripor podaljšali do začetka oktobra.

Kriminalna združba naj bi iz Latinske Amerike v Evropsko unijo tihotapil kokain, izjavo policije navaja črnogorska javna radiotelevizija rtcg.