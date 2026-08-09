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Na Hrvaškem aretirali Slovenca z domnevnimi vezmi do škaljarskega klana

Zagreb, 09. 08. 2026 15.38 pred 23 urami 1 min branja 48

Avtor:
N.L.
Črnogorska policija

Na Hrvaškem so aretirali 33-letnega Slovenca, ki je osumljen pranja denarja in tesnih povezav s škaljarskim klanom. Za njim so v Črni gori izdali mednarodno tiralico.

Slovenca so Hrvati aretirali na podlagi mednarodne tiralice, ki jo je izdal nacionalni centralni biro Interpola za Črno goro. Trenutno potekajo dogovarjanja o izročitvi Slovenca organom v Črni gori.

Zoper 33-letnika v Črni gori namreč že poteka postopek zaradi utemeljenega suma pranja denarja in povezav s kriminalno združbo. Slovenec naj bi pomagal Draganu Pečurici, ki ga mediji opisujejo kot domnevnega visokega člana škaljarskega klana. Pečurico so aretirali v začetku letošnjega aprila v obalnem mestu Bar in mu pripor podaljšali do začetka oktobra.

Kriminalna združba naj bi iz Latinske Amerike v Evropsko unijo tihotapil kokain, izjavo policije navaja črnogorska javna radiotelevizija rtcg.

Mreža škaljarskega klana segajo tudi v obmorsko mesto Bar v Črni gori.
Mreža škaljarskega klana segajo tudi v obmorsko mesto Bar v Črni gori.
FOTO: Shutterstock

Črnogorski portal Vijesti navaja še, da sta omenjena skupaj v navezi s še enim Hrvatom obtožena tihotapljenja 380 kilogramov kokaina in pranja denarja v skupni vrednosti skoraj tri milijone evrov, ki so jih zaslužili s preprodajo droge.

Pred sedmimi leti je hrvaška policija ugotovila tudi, da so črnogorski in srbski člani kriminalne združbe plačali med 3500 in 15.000 evrov za ponarejene hrvaške potne liste, s katerimi so se prosto gibali kljub izdani mednarodni tiralici. Ponarejen potni list naj bi imel tudi Pečurica.

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KOMENTARJI48

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kimberley Echo
09. 08. 2026 21.42
Veleprodajna cena 380 kg kokaina je 9.5 M eurov za zelo čisto drogo. Na ulici pa potem še 1x več. Napisali ste manj kot 3 M, kar bi pomenilo, da je kg malo manj kot 8000 eurov. Če je tako, je ta kokain zelo slabe kvalitete.
Odgovori
+1
1 0
Diego14
09. 08. 2026 21.19
volilec Goloba........
Odgovori
-4
2 6
žlikrofi
09. 08. 2026 21.52
Janša se danes ni v rnil milijonov od prodaje 91 vemo koga
Odgovori
+2
2 0
Kardinal v Kristusu
09. 08. 2026 21.08
Jernej?
Odgovori
+2
3 1
mbtukaj
09. 08. 2026 21.11
Jovo.
Odgovori
+1
2 1
jugatneme
09. 08. 2026 20.56
Ta pa je tudi še en čist ta prav Slovenc....edin čukundeda je iz okoline Bara
Odgovori
+6
6 0
manga
09. 08. 2026 20.09
Čudno da tuje policije aretirajo večino kriminalcev iz Slovenije? Ali je res naša policija nesposobna ?
Odgovori
+5
6 1
Gutenberg
09. 08. 2026 18.50
Ime in priimek?
Odgovori
+3
4 1
Houdre
09. 08. 2026 17.52
Se ve kaksen slovenec🤮
Odgovori
+7
9 2
real_estate
09. 08. 2026 17.50
Slovenca ali "Slovenca" ?
Odgovori
+9
10 1
nelevnedesen
09. 08. 2026 17.49
Že drugi "slovenec" danes. To je zapuščina socializma po katerem je nekaterim tako dolgčas
Odgovori
+4
12 8
komandos
09. 08. 2026 17.27
To Mafijo iz bivši Republik Jugoslavije so se naseljevali V Slovenijo z dovoljenjem od naši Komunistični Mafijcev in Stricev iz ozadja z Kučanom ,Jankovičem na ČELU
Odgovori
+8
18 10
mbtukaj
09. 08. 2026 17.43
Kaj pa Šiiptar Janez.
Odgovori
+2
13 11
Raul
09. 08. 2026 18.25
Mbrukaj jansa je doma iz setnika,pri polhovem gradcu,tako da malo poglej zgodovino in ne lapaj
Odgovori
-7
3 10
Raul
09. 08. 2026 17.20
Slovenec,kaj so zdaj vsi iz balkana že Slovenci,samo vprašam....
Odgovori
+23
24 1
Dragica Cegler
09. 08. 2026 17.11
A ta Slovenec pa nima imena?
Odgovori
+21
23 2
Andrej 007
09. 08. 2026 16.58
Komu vse so naše vlade podarjale drzavljanstva...
Odgovori
+20
21 1
Panter 63
09. 08. 2026 17.19
Kje piše da je dobil državljanstvo? Mogoče večji Slovenec kakor ti.
Odgovori
-9
5 14
slim386
09. 08. 2026 16.54
Ivanovi prijatelji
Odgovori
-4
11 15
Kaveljc
09. 08. 2026 16.51
Pardon Silvo Plut. Napaka. Dušan nima nobene zveze.
Odgovori
+4
5 1
Kaveljc
09. 08. 2026 16.49
Eden najbolj zloglasnih morilcev je bil Dušan Plut. Da o Metodu Trobcu ne govorim.
Odgovori
-3
2 5
Kaveljc
09. 08. 2026 16.47
V kriminalu ni pomembna narodnost. To modrovanje ali je slovenski državljan ali Slovenec je velika neumnost. V kavaškem klanu sta pomembna brata Kadivec. V trgovini z drogo vemo , kakšno vlogo je imela in ima družina Kamenik. Tu pa pišete neumne komentarje, kot da so vsi Slovenci nedolžni angelčki in nikoli nič krivi. To so pravljice za lahko noč.
Odgovori
+5
13 8
Pinokio
09. 08. 2026 17.13
Kar v Slovenijo z njim, bo kmalu spet lahko ob visoki odškodnini posloval dalje.
Odgovori
+9
9 0
ne rabimo predsednika
09. 08. 2026 16.45
Kako je ze rekel, Slovenija, kjer ima mafija svojo drzavo
Odgovori
+20
20 0
2mt8
09. 08. 2026 16.40
Slovenija je pač jezero v katerem se balkanske ribe dobro počutijo
Odgovori
+22
22 0
proofreader
09. 08. 2026 16.39
Se je raziskalo, zakaj so Golobovi ukinili varovanje tožilke?
Odgovori
+17
18 1
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