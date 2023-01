Na Hrvaškem bencin dražji za sedem centov, dizel za pet

Na Hrvaškem so se danes zvišale cene pogonskih goriv. Liter bencina se je od zadnjega zvišanja cen pred dvema tednoma podražil za sedem centov na 1,41 evra, liter dizla pa za pet centov na 1,51 evra. Tudi cena modrega dizla se je zvišala za pet centov in znaša 1,01 evra za liter, so sporočili iz vlade.

Če ne bi bilo vladnih ukrepov in bi trgovci maloprodajne cene lahko oblikovali prosto, bi cena bencina znašala 1,63 evra, dizla pa 1,76 evra na liter. Modri dizel bi stal 1,13 evra na liter, so sporočili iz vlade.

Nove cene pogonskih goriv bodo veljale naslednjih 14 dni.

Ob uvedbi evra 1. januarja je cena za liter bencina na Hrvaškem znašala 1,28 evra, za liter dizla pa 1,44 evra.

Trgovska marža na Hrvaškem od začetka leta znaša deset centov za liter bencina in dizla, potem ko je bila od junija 2022 do 1. januarja 2023 omejena na devet centov.

V Italiji boste za liter 95-oktanskega bencina odšteli 1,968 evra, za liter dizla pa 2,009 evra, v sosednji Avstriji pa za liter 95-oktanskega bencina 1,662 evra, liter dizla pa 1,839 evra.

Cene goriv tudi pri nas navzgor

Tudi pri nas so se cene pogonskih goriv zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 6,7 centa in po novem stane 1,355 evra, liter dizla je z 1,529 evra dražji za 4,6 centa.