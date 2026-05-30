Na Hrvaškem bo poletje vroče in sušno

Hrvaška meteorološka agencija (DHMZ) navaja, da bo poletje 2026 zelo verjetno še eno v seriji nadpovprečno toplih poletij. To pomeni, da naj bi bila povprečna sezonska temperatura na Hrvaškem z zelo veliko verjetnostjo višja od klimatološkega povprečja za obdobje od leta 1991 do 2020.
Glede na napoved je v vsakem poletnem mesecu velika verjetnost temperatur nad povprečjem. Večje pozitivno odstopanje povprečne mesečne temperature v primerjavi s povprečjem je možno predvsem v juliju, predvsem na vzhodu države in ponekod na Jadranu, zlasti na jugu, piše Index.hr.
DHMZ ugotavlja, da pojava, dolžine, pogostosti ali porazdelitve vročinskih valov ni mogoče napovedati na mesečni in sezonski ravni, čeprav obstaja velika verjetnost, da se bodo pojavili poleti. Zato je priporočljivo slediti kratkoročnim napovedim DHMZ, ki bodo po potrebi vsebovale tudi opozorila o vročinskih valovih.
Čeprav se pričakuje toplejše od povprečnega poletje, so možni tudi kratkotrajni prodori hladnega zraka, na primer ob prehodu hladne fronte. To pomeni, da so možna krajša obdobja s temperaturami okoli običajnih poletnih mesecev ali celo nižje.
Za prihajajoče poletje naj bi bila skupna sezonska količina padavin v večjem delu države na splošno nižja od večletnega povprečja, z zmerno verjetnostjo, da se bo napoved izpolnila.
V večini regij se julija pričakuje primanjkljaj padavin, morda celo večji od mesečnega povprečja.
DHMZ opozarja, da zaradi hudourniške narave padavin v toplem delu leta in lokalnih dejavnikov, kot so relief, bližina morja in temperatura morja, obstaja velika verjetnost neenakomerno porazdeljenega dežja poleti. Ponekod lahko pade količina dežja s ploho, primerljivo s tedenskim ali celo mesečnim povprečjem, drugod pa padavin morda ne bo več tednov.
Za napovedovanje neviht, vročinskih valov in drugih nevarnih vremenskih pojavov poleti je še posebej pomembno spremljati napovedi en ali dva dni vnaprej in opozorila Hrvaške meteorološke agencije.
