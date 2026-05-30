Na Hrvaškem bo poletje vroče in sušno

Hrvaška meteorološka agencija (DHMZ) navaja, da bo poletje 2026 zelo verjetno še eno v seriji nadpovprečno toplih poletij. To pomeni, da naj bi bila povprečna sezonska temperatura na Hrvaškem z zelo veliko verjetnostjo višja od klimatološkega povprečja za obdobje od leta 1991 do 2020.

Glede na napoved je v vsakem poletnem mesecu velika verjetnost temperatur nad povprečjem. Večje pozitivno odstopanje povprečne mesečne temperature v primerjavi s povprečjem je možno predvsem v juliju, predvsem na vzhodu države in ponekod na Jadranu, zlasti na jugu, piše Index.hr.

DHMZ ugotavlja, da pojava, dolžine, pogostosti ali porazdelitve vročinskih valov ni mogoče napovedati na mesečni in sezonski ravni, čeprav obstaja velika verjetnost, da se bodo pojavili poleti. Zato je priporočljivo slediti kratkoročnim napovedim DHMZ, ki bodo po potrebi vsebovale tudi opozorila o vročinskih valovih.