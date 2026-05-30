Tujina

Na Hrvaškem bo poletje vroče in sušno

Ljubljana, 30. 05. 2026 10.40 pred 1 uro 2 min branja 24

Avtor:
M.V.
Vročina v Dubrovniku

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je objavil svojo sezonsko napoved za poletje 2026. Verjetnost toplejšega in sušnega poletja precej velika, ugotavljajo meteorologi.

Hrvaška meteorološka agencija (DHMZ) navaja, da bo poletje 2026 zelo verjetno še eno v seriji nadpovprečno toplih poletij. To pomeni, da naj bi bila povprečna sezonska temperatura na Hrvaškem z zelo veliko verjetnostjo višja od klimatološkega povprečja za obdobje od leta 1991 do 2020.

Glede na napoved je v vsakem poletnem mesecu velika verjetnost temperatur nad povprečjem. Večje pozitivno odstopanje povprečne mesečne temperature v primerjavi s povprečjem je možno predvsem v juliju, predvsem na vzhodu države in ponekod na Jadranu, zlasti na jugu, piše Index.hr.

DHMZ ugotavlja, da pojava, dolžine, pogostosti ali porazdelitve vročinskih valov ni mogoče napovedati na mesečni in sezonski ravni, čeprav obstaja velika verjetnost, da se bodo pojavili poleti. Zato je priporočljivo slediti kratkoročnim napovedim DHMZ, ki bodo po potrebi vsebovale tudi opozorila o vročinskih valovih.

Čeprav se pričakuje toplejše od povprečnega poletje, so možni tudi kratkotrajni prodori hladnega zraka, na primer ob prehodu hladne fronte. To pomeni, da so možna krajša obdobja s temperaturami okoli običajnih poletnih mesecev ali celo nižje.

Za prihajajoče poletje naj bi bila skupna sezonska količina padavin v večjem delu države na splošno nižja od večletnega povprečja, z zmerno verjetnostjo, da se bo napoved izpolnila.

V večini regij se julija pričakuje primanjkljaj padavin, morda celo večji od mesečnega povprečja.

DHMZ opozarja, da zaradi hudourniške narave padavin v toplem delu leta in lokalnih dejavnikov, kot so relief, bližina morja in temperatura morja, obstaja velika verjetnost neenakomerno porazdeljenega dežja poleti. Ponekod lahko pade količina dežja s ploho, primerljivo s tedenskim ali celo mesečnim povprečjem, drugod pa padavin morda ne bo več tednov.

Za napovedovanje neviht, vročinskih valov in drugih nevarnih vremenskih pojavov poleti je še posebej pomembno spremljati napovedi en ali dva dni vnaprej in opozorila Hrvaške meteorološke agencije.

KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Bolfenk2
30. 05. 2026 12.53
Še za ponedeljek ne znajo napovedati vremena. Oni pa napovedujejo za 3 mesece v naprej.
Stojadina-sportiva
30. 05. 2026 12.35
Spet bodo po naslovnicah "absurdni" listki računov in kako se je hrvaška podražila. Vsako leto isto nabijanje...zase se pa ne bi brigal, mamo vse urejeno...naj bi imeli no...
lizing
30. 05. 2026 12.33
Ja poleti se zna zgodit,da je kdaj vroče in sušno. Kaj čemo.
Kriss slo
30. 05. 2026 12.30
spet komentarji nekaterih ljubosumnih hribovskih janezkov..ne predstavljam si njihovega trpljenja ob rekordni sezoni,dolgih kolonah in fuzbalom ,z hrvati v glavnih vlogah..vse v kockah,veselje ,obcudovani od vsega sveta medtem ko vi z nogami v lavorju v vasih vuk..inah
UnknownIdentity
30. 05. 2026 12.27
Zdaj bodo se spet zacele dnevne novice iz HR ker so nekateri slovenci tak pritiseni da sam na hrvasko gredo na dopust. Grcija Spanija 100x lepsa. Tud sam sm dol preden sem izkusu grcijo in spanijo ni primerjave
štajerc65
30. 05. 2026 12.26
Sem primerjal cene za en teden na Tenerife pa en teden v Rabacu. Obakrat polpenzion in razlika je očitna, pa se z letalom me tja peljejo, v Raba pa se moram sam peljati.
jedupančpil
30. 05. 2026 12.21
super za pausal u pinet :)
štajerc65
30. 05. 2026 12.20
Briga me za njih. Obstaja Grčija, Španija, Hurgada itd.
jedupančpil
30. 05. 2026 12.22
ni vecje ciganije od teh destinacij
štajerc65
30. 05. 2026 12.23
Samo Hrvati me ne bodo odirali.
Kriss slo
30. 05. 2026 12.27
v tej tvoji kme..arski opravi tudi ne spadas na hrvasko..spadas med rajo v poceni destinacije nastetih drzav...da se lahko naziras cime vec na all inclusive
Kriss slo
30. 05. 2026 12.27
niti te noben ne bo pogresal ob turistih z 10x vecjo kupno mocjo od tebe..
štajerc65
30. 05. 2026 12.30
ja zato pa cvilijo ker ni Nemcev, grški otoki pa prepolni turistov.
bu?e24 1
30. 05. 2026 12.37
Kva je zdej vi sds ovce ste zdejvečji hrvati k oni
miran_
30. 05. 2026 12.20
Odkrili toplo vodo"čeprav obstaja velika verjetnost, da se bodo pojavili poleti" vročinski valovi namreč.
buco_konj
30. 05. 2026 12.18
To so pa res geniji. Le kaj bi brez njih
Golobji ples
30. 05. 2026 12.17
Tule na terasi v apartmaju nebo suše
Dunce
30. 05. 2026 12.11
Pri nas bo pa mrzlo, sneg bo padal do nižin. Na srečo nismo daleč, se bomo pa pri sosedih greli.
mackon08
30. 05. 2026 12.10
Samo naj bo, jaz bom dopustoval na lepši in cenejši destinaciji. Kdor pa bo na Hrvaškem, mu želim prijetno bivanje.
Kriss slo
30. 05. 2026 12.28
na lepsi ne mores..lahko si na enako lepi..zaupaj nam to tvojo destinacijo da tr postavm na realna tla
mackon08
30. 05. 2026 12.57
Kriss ti še drugje kot na Hrvaškem nisi bil. Moje deszinacije
lakala28
30. 05. 2026 12.10
Neverjetno. Drugje bo baje polarno podnebje...
Golobji ples
30. 05. 2026 12.07
Tako kot zadnjih in naslednjih 100 let
