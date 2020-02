Na Hrvaškem bodo okrepili nadzor na meji s Slovenijo, v Avstriji pet novih ukrepov

Na Hrvaškem so okrepili sanitarne in zdravstvene ukrepe zaradi pojava novega koronavirusa v italijanskih deželah Benečija in Lombardija. V Zagrebu so danes napovedali, da bodo med drugim na mejnih prehodih s Slovenijo Rupa/Jelšane in Pasjak/Starod postavili zabojnike, v katerih bodo naloge opravljali sanitarni inšpektorji in zdravniki epidemiologi.

Tuji državljani, ki so zdravi in bodo na Hrvaško prišli iz dežel Benečija in Lombardija, bodo morali policistom na meji povedati, kam potujejo, in pustiti svoje podatke.

Dodal je, da policija na meji ne bo opravljala nobenih dodatnih nalog, razen da bodo vprašali potnike, od kod prihajajo. Če bodo potniki odgovorili, da prihajajo iz delov Italije, v katerih se širi novi koronavirus, bodo ukrepali sanitarni inšpektorji in epidemiologi.

Tuji državljani, ki so zdravi in bodo na Hrvaško prišli iz dežel Benečija in Lombardija, bodo morali policistom na meji povedati, kam potujejo, in pustiti svoje podatke, da bi v morebitnem primeru izbruha bolezni hrvaške zdravstvene oblasti čim prej prišle do oseb, ki so bile v stiku z obolelo osebo, je pojasnil direktor hrvaškega zavoda za javno zdravje (Hzjz) Krunoslav Capak. Po njegovih besedah večina potnikov iz Italije na Hrvaško prihaja na enodnevne obiske.

Hrvaške oblasti bodo zdrave potnike, ki prihajajo z italijanskih območjih, v katerih se širi novi koronavirus, in bodo navedli, da niso imeli stika z obolelimi osebami, s posebno dovolilnico spustili na Hrvaško pod pogojem, da jo isti dan tudi zapustijo. Če bo kakšen potnik imel simptome bolezni covid-19, ne bo mogel nadaljevati poti na Hrvaško, temveč bodo organizirali njegovo vrnitev v njegov domači kraj ali sprejem v hrvaško zdravstveno ustanovo, je dejal Capak.

Zdravstveni nadzor za vse, ki pripotujejo iz severnih italijanskih dežel

V primeru hrvaških državljanov, ki so zdravi in bodo prihajali iz dežel Benečija in Lombardija, bodo sanitarni inšpektorji izdali odločbe o epidemiološkem nadzoru, ki jih bodo vsak dan v naslednjih 14 dni izvajali področni epidemiologi v krajih, v katere potujejo hrvaški državljani. Če bo kdo od hrvaških državljanov, ki prihaja iz dežel Benečija in Lombardija, imel simptome bolezni dihal, bo sledila njegova izolacija v zdravstveni ustanovi in preverjanje, ali gre za novi koronavirus, je še dejal Capak.

Kot je dodal, čakajo na uradno potrditev Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), da bodo ukrepi veljali tudi za italijanski deželi Emilija - Romanja in Piemont. Nadzor velja tudi za osebe, ki prihajajo iz celinskega dela Kitajske, ter tiste, ki so bile v Južni Koreji po 16. februarju.

Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je dodal, da imajo na Hrvaškem zadostno število epidemiologov, ki jih bodo lahko razporedili ob hrvaških mejnih prehodih glede na potrebe. Izpostavil je, da ni nobenega razloga za preplah. Na Hrvaškem so zaenkrat opravili laboratorijske preiskave za 18 oseb, za katere so sumili, da imajo novi koronavirus, a so bili vsi testi negativni.

Hrvaška je uvedla zdravstveni nadzor za vse, ki v državo pripotujejo iz severnih italijanskih dežel. Še strožji ukrepi veljajo za tiste, ki so bili v stiku s prebivalci regij, kjer se pojavlja koronavirus, oziroma so tam bivali. Njih bodo nemudoma poslali v karanteno.

To sta na lastni koži že občutili skupini gimnazijcev iz Pulja in Petrinja. Prvi so bili na beneškem karnevalu, drugi pa so za konec tedna obiskali Padovo. Oboje so za 14 dni poslali v karanteno, v tem času ne smejo zapuščati svojih domov. Hkrati je hrvaško ministrstvo za izobraževanje vsem osnovnim in srednjim šolam izdalo navodilo, naj odpovejo izlete v Italijo, načrtovane za naslednji mesec.

Na Hrvaškem zdaj intenzivno iščejo lokacije, kjer bi imeli dodatne centre za izolacijo.

V Avstriji proti širjenju virusa z informacijsko kampanjo in natančnimi potovalnimi nasveti

Avstrija je včeraj na mejnem prehodu Brenner za več ur ustavila dva vlaka s potniki pretežno iz Nemčije in Avstrije, ki so potovali iz Italije. Preplah je nastal zaradi potnic z vročino in kašljem, ki sta sicer morali izstopiti že v Veroni. Na testih sta bili negativni. Avstrijske oblasti so zeleno luč za nadaljevanje poti vlakov dale malo pred polnočjo.