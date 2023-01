Na Hrvaškem burna razprava o dostopu do plaž

Minister Oleg Butković je soglašal s predlogom nekaterih poslancev, da se bodo plaže lahko delile na javne in tiste za posebne namene. Pojem javne plaže zajema mestne plaže in plaže pred turističnimi nastanitvenimi objekti, pojem plaža za posebne namene pa se nanaša na določene dejavnosti, kot so na primer zdravstvena dejavnost, plaža za pse in podobno, piše hrvaški časnik Slobodna Dalmacija.

Butković je v saboru poudaril, da koncesionarji ne smejo postavljati ležalnikov in teras gostinskih objektov na celotno plažo ter da ima vsak pravico do pristopa do kateregakoli dela plaže. "Nobenega govora ni o tem, da bi kdorkoli komurkoli prepovedal, da obišče neko plažo. A obstajajo plaže za posebno rabo, kot so nudistične plaže in plaže pred specializiranimi bolnišnicami, ki so ograjene, ampak to niso plaže pred hoteli ali javne plaže," je v razpravi dejal Butković.

Na Hrvaškem je trenutno 18 ograjenih plaž, kar po njegovih besedah omogoča zakon iz leta 2003. Dodal je, da bodo ograje z njih umaknili po izteku koncesij.