Na Hrvaškem čakajo rezultate testiranj. V Italiji potrdili prvi primer na Siciliji in v Firencah

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) svari države po svetu, naj bodo pripravljene na morebitno pandemijo – število okuženih zunaj Kitajske se namreč iz dneva v dan povečuje. Generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus je v ponedeljek za novinarje dejal, da je število potrjenih primerov v Italiji, Južni Koreji in Iranu "izredno zaskrbljujoče". "Za zdaj še nismo priča nenadzorovanemu globalnemu širjenju virusa," pravi, a obenem svari, da bi lahko izbruh koronavirusa še vedno razrasel v pandemijo.

V Italiji prva primera v Palermu in Firencah

V sosednji Italiji so uradno do zdaj zabeležili 229 primerov okužbe, umrlo je sedem ljudi. Koronavirus pa se je razširil že na jug države, s tem ko so prvi primer okužbe potrdili v Palermu na Siciliji - po poročanju Anse so potrdili okužbo pri turistki iz Bergama. Oblasti so že odredile karanteno za vse ljudi, ki so bili v stiku z njo.

Prvi primer koronavirusa so potrdili tudi v Firencah, šlo naj bi za 60-letnega poslovneža, ki naj bi posloval tudi na vzhodu, piše La Repubblica. V bolnišnico Santa Maria Nuova je prišel včeraj, ponoči pa so potrdili prisotnost koronavirusa.

Oblasti so v Lombardiji in Benečiji sicer uvedle ostre ukrepe v upanju na zajezitev širjenja virusa. Do 1. marca, morda pa tudi dlje, bodo zaprti vrtci, šole in univerze, prav tako so prepovedali delovanje nočnim lokalom, bari morajo svoja vrata zapreti najkasneje ob 18. uri. Odpovedane so maše, zaprte ostajajo cerkve, med njimi znamenita milanska katedrala, v operah in gledališčih ne bo predstav, odpadel je celo znameniti beneški karneval. Pustno rajanje so prav tako odpovedali v nam bližnjem Trstu, odpovedani so športni dogodki.

Strah pred koronavirusom je na Tržaškem povzročil splošen naval na lekarne, veleblagovnice in najrazličnejše trgovine, kjer so ljudje pokupili higienski gel za roke, razkužila in zaščitne maske. Ponekod so pošle zaloge nekaterih živil, kot je moka.