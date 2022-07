Na Hrvaškem cenejši bencin in dražji dizel

Hrvaška vlada je včeraj določila nove najvišje maloprodajne cene naftnih derivatov, ki bodo veljale naslednja dva tedna.

Poleg tega je podaljšala tudi ukrep znižanja trošarin na energente in električno energijo, ki ga je sprejela 4. julija. Trošarine bodo tako tudi naslednja dva tedna nižje za 0,80 kune (11 centov) za liter bencina in 0,40 kune (pet centov) za liter dizla. Marža trgovcev bo omejena na 0,65 kune (devet centov) za liter bencina in dizla.