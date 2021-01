Na Hrvaškem dan žalovanja za žrtvami potresa

Nastala je tudi večja gmotna škoda. Do zdaj so prijavili poškodbe na več kot 4000 objektih, od tega jih najmanj 200 ne bo mogoče prenoviti.

Prebivalce, ki so ostali brez strehe nad glavo, so namestili v sprejemne centre, predvsem v vojašnici v Petrinji in posameznih šolskih športnih dvoranah. Nekateri so poiskali zavetišče pri svojcih in prijateljih, preostalim so pripeljali stanovanjske zabojnike in mobilne hiške. Vsem so zagotovili humanitarno pomoč z najnujnejšimi potrebščinami. Pomoč je prihajala z vseh delov države in iz več članic Evropske unije, tudi iz Slovenije.