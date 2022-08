Na Hrvaškem izbruhnilo več požarov, en gasilec poškodovan

Pri gašenju požara pri naselju Polača je v petek sodelovalo 57 gasilcev s 23 gasilskimi vozili, ki jim je pomagal en kanader. V dopoldanskih urah so zaprosili za dodatnega kanaderja, je danes sporočila Hrvaška gasilska zveza.

Medtem je gasilcem uspelo zajeziti požar na hribu Napravić severozahodno od Dubrovnika. "Zaradi velikega truda gasilcev ni ogrožena niti ena hiša," je dejal županijski gasilski poveljnik Stjepan Simović in dodal, da bodo območje sanirali in nadzirali požar, saj ponekod na vrhu hriba še vedno gori. Hkrati je dodal, da je dež sinoči padal povsod, samo v Slanu ne in opozoril, da se vremenske razmere nenehno spreminjajo.

Na intervenciji je sodelovalo okoli sto gasilcev s 24 vozili. Poleg kopenskih sil so požar gasila še štiri gasilska letala, in sicer trije kanaderji in en zračni traktor, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.