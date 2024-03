Na Hrvaškem do 30 stopinj Celzija, a tudi nevihte in močan veter

Kot poroča Net.hr , bo vreme na sosednjem Hrvaškem deloma sončno in vetrovno, z občasno oblačnostjo. Predvsem popoldne na zahodu države pričakujejo nekaj dežja. Napovedi hrvaških meteorologov kažejo, da bodo najvišje dnevne temperature zraka od 19 do 24, na severu in v notranjosti države, predvsem na vzhodu, pa celo od 26 do 30 stopinj Celzija.

A kot opozarjajo, bi velikonočno idilo lahko pokvaril močan veter. Pihal bo zmeren jugozahodni in južni veter. Na Jadranu pa bi lahko zapihal močan jugo. Za Kvarner, severno, srednjo in južno Dalmacijo so zato izdali oranžno opozorilo. Zaradi morebitne nevarnosti vetra so rumeno opozorilo izdali za regije Osijek, Gospić, Knin, Reka in Dubrovnik. Že jutri pričakujejo poslabšanje vremena po vsej državi, možen je tudi razvoj neviht, še piše Net.hr.