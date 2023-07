Na Hrvaškem do 39 stopinj, za del Dalmacije razglasili rdeči alarm

Sončno, vroče in soparno – na Hrvaškem se bodo temperature danes povzpele do 38, jutri pa do 39 stopinj Celzija. Popoldne in zvečer so v osrednjih in vzhodnih krajih možna krajevna neurja.

Hrvaška meteorološka služba je zaradi vročine za celotno Hrvaško izdala oranžno opozorilo. Vročinski val bo predvidoma trajal vse do četrtka, najhuje pa bo v torek, ko so za območje Splita razglasili rdeči alarm.

Hrvaški inštitut za javno zdravje opozarja, da lahko visoke temperature vodijo v zdravstvene težave, predvsem pri občutljivih skupinah, kot so majhni otroci, kronični bolniki, starejši in vsi, ki delajo na prostem. Zaradi vročine je tudi povečano tveganje za pojav vročinskega udara. Najbolj ogroženi so kronični bolniki, predvsem tisti s srčno-žilnimi boleznimi, starejši od 65 let, otroci, delavci na prostem, športniki.

Vroče tudi drugod po Evropi

Italija je v nedeljo za 16 mest razglasila rdeči alarm, meteorologi pa opozarjajo, da bodo temperature na jugu Evrope v prihodnjih dneh dosegle rekordne vrednosti. Poleg Italije tudi v Španiji in Grčiji huda vročina povzroča škodo v kmetijstvu, turisti pa bežijo v senco.

Nad jugom Evrope se zadržuje nov anticiklon Charon, ki s seboj prinaša temperature nad 45 stopinj Celzija. "Pripraviti se moramo na hudo vročinsko nevihto, ki bo zajela vso državo. Ponekod bodo podrti temperaturni rekordi," je sporočila italijanska meteorološka služba.

V Španiji vremenoslovci opozarjajo na nevarnost gozdnih požarov, temperature pa se tudi ponoči ne spustijo pod 25 stopinj. Vročinski val se bo danes še okrepil, v dolini Gvadalkivir blizu Seville pa se bo ogrelo do 44 stopinj Celzija.