Na Hrvaškem do nedelje poostren nadzor v cestnem prometu

Policisti na hrvaških cestah bodo od danes do nedelje osredotočeni na sankcioniranje najhujših prekrškov, zlasti na vožnjo pod vplivom alkohola in drog. Posebno pozornost bodo namenili voznikom motornih koles, mopedov in osebnih vozil ter mladim voznikom, poročajo hrvaški mediji.

Poleg hujših prekrškov bodo sankcionirali tudi vse druge prekrške, s katerimi vozniki ogrožajo varnost v cestnem prometu.

Glavni cilj akcije je po navedbah policije povečanje stopnje varnosti v prometu in zmanjšanje števila prometnih nesreč.

Hrvaška je s 71 umrlimi na milijon prebivalcev letno po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat za leto 2023 na četrtem mestu po številu umrlih v prometnih nesrečah med državami Evropske unije. Pred njo so Bolgarija, Romunija in Latvija. Slovenija je z 39 umrlimi med zadnjo deseterico.