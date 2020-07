Na Hrvaškem doslej okoli 50 novih okužb, 12 oseb se je okužilo na poroki v Splitu

Na Hrvaškem se še vedno soočajo s porastom okužb novega koronavirusa. Kot poroča Index.hr so danes doslej potrdili 50 primerov, 12 ljudi se je okužilo na poroki v Splitu, kjer so skupno potrdili 14 novih primerov. 13 novih primerov so zabeležili v Zagrebu. Prav tako so sedem novih primerov potrdili na območju Reke, med njimi je z novim koronavirusom okužena tudi zdravnica. Tri okužbe pa so povezane z maturantsko zabavo.

Na Hrvaškem so včeraj sicer zabeležili skupno 69 novookuženih s koronavirusom. Aktivnih primerov na Hrvaškem je bilo včeraj 897, 90 pacientov je bilo v bolnišnici, na respiratorju pa pet bolnikov. Nihče ni umrl. V samoizolaciji je bilo 4850 oseb.