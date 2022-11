Na Hrvaškem doslej skovali 347 milijonov evrskih kovancev

Po vstopu v območje evra se bo Hrvaška bolje spopadala z različnimi krizami, državljani in podjetja pa bodo v vsakem pogledu varnejši, je ocenil hrvaški premier Andrej Plenković . Članstvo v območju evra po njegovih besedah prinaša nižje obrestne mere, povečuje konkurenčnost in dviga politično ter gospodarsko oceno države.

Hrvaški finančni minister Marko Primorac je izpostavil, da so od 70 zakonov, povezanih z uvedbo evra, doslej sprejeli 68 zakonov. Preostala dva bodo sprejeli do konca leta. Primorac je dodal, da bo v evrih prvič izražen tudi državni proračun.

Banke so se z evri začele oskrbovati že v oktobru. Doslej so prejele tri četrtine kovancev in bankovcev od načrtovane količine, je sporočil guverner hrvaške centralne vanje (HNB) Boris Vujčić. Obenem so v HNB okrepili umik kun iz obtoka, tako da jih je od avgusta do danes v obtoku za devet milijard manj.

Začetne palete evrskih kovancev bo na Hrvaškem sicer mogoče kupiti že od 1. decembra. Paket bo vseboval 33 evrskih kovancev vseh vrednosti, v skupni vrednosti 13,28 evra, zanj pa bo treba odšteti 100 kun. Skupno bo na voljo 1,2 milijona kovancev.

Na kovancu za dva evra bo motiv zemljevida Hrvaške, na kovancu za en evro motiv kune, na kovancih za 50, 20 in 10 centov motiv Nikole Tesle, na kovancih za pet, dva in en cent pa črki HR, izpisani v glagolici. Na vseh kovancih bo tudi element šahovnice.