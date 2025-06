Na Hrvaškem drugi krog izbire županov

Volitve potekajo v 13 županijah, 46 mestih in 61 občinah ter v Zagrebu, ki ima status županije in mesta. Volilno pravico ima približno 2,9 milijona državljanov. To je okoli 600.000 manj kot v prvem krogu pred štirinajstimi dnevi, ko so volivci izbirali predstavnike lokalnih oblasti v 21 županijah, vključno z Zagrebom, 127 mestih in 428 občinah.

V Zagrebu in Splitu sta favorita sedanja župana Tomislav Tomašević iz zeleno-leve stranke Zmoremo! in Ivica Puljak iz sredinske stranke Center. Na Reki je po javnomnenjskih raziskavah v vodstvu neodvisna kandidatka Iva Rinčić, ki se bo pomerila z aktualnim županom Markom Filipovićem.

Med strankami je kot zmagovalka volitev že po prvem krogu obveljala vladajoča HDZ. Zmagala je v največ občinah, mestih in županijah ter utrdila svojo oblast na lokalni ravni.

Volišča se se odprla ob 7. uri. Hrvaške televizije bodo po zaprtju volišč ob 19. uri objavile izide vzporednih volitev. Državna volilna komisija pa bo prve neuradne delne izide objavila ob 20. uri.

Hrvaška državna volilna komisija je ob drugem krogu javila, da z izjemo nekaj manjših kršitev volilnega molka na družbenih omrežjih volitve potekajo mirno.