Na Hrvaškem dve jadrnici trčili v most, ena oseba poškodovana

Hrvaško Ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo je sporočilo, da je skiper jadrnice v nedeljo prijavili nesrečo Nacionalnemu centru za usklajevanje iskanja in reševanja na morju (MRCC Reka) – jadrnica je trčila v most med plovbo skozi prehod Mali Ždrelac. V nesreči se je zlomil jambor jadrnice, ki je padel v morje in je predstavljal nevarnost za plovbo.

Uslužbenci MRCC Reka so o dogodku obvestili Luško upravo Zadar, katere policisti so preiskali primer in ugotavljali vzroke nesreče. Policisti so ugotovili, da je na jadrnici nastala velika škoda, vendar plovilo ni bilo tako poškodovano, da bi obstajala nevarnost, da se potopi. Nihče od članov posadke jadrnice ni bil poškodovan, lastniku pa so odredili organizacijo komercialnega vlačilca, torej oskrbo posadke in plovila, so pojasnili s hrvaškega ministrstva.



Dobro uro po prvem trku je druga jadrnica na istem mestu zadela v mostno konstrukcijo in prav tako ostala brez jambora, o čemer so pristojni iz Luške uprave Zadar obvestili MRCC Reka.



V tej pomorski nesreči se je poškodovala članica osemčlanske posadke, ki so jo policisti Luške kapitanije Zadar evakuirali z jadrnice in prepeljali v Kukljico, kjer so jo prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči in jo odpeljali na nadaljnje zdravljenje.



Tudi lastniku te poškodovane jadrnice je policija izdala odredbo o komercialni odstranitvi posadke in poškodovanega plovila, so še sporočili z ministrstva.