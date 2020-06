Na Hrvaškem hoteli letos nič cenejši

Primerjali so cene hotelskih namestitev v Rovinju, Zadru in na Hvaru.

Ko gre za standardne štiri zvezdice, je Zadar najcenejši. Treba je odšteti 16.000 kun (2130 evrov), medtem ko je podoben aranžma v Rovinju dražji za približno 150 evrov, na Hvaru pa so cene precej višje in dosežejo 28.000 kun (3800 evrov), navaja portal.

Cene hotelskih namestitev ob hrvaški obali se junija – v nasprotju z zasebnimi namestitvami – niso znižale, izpostavlja spletni portal Index.hr . Primerjali so cene v hotelih v Rovinju, Zadru in na otoku Hvar v drugi polovici junija. Cene so za sedem nočitev z zajtrkom za štiričlansko družino.

Direktor hrvaškega društva Hut, ki združuje vodilne hrvaške hotele, Veljko Ostojić, je za Index povedal, da splošnega znižanja cen pri hotelskih namestitvah ni bilo, ampak jih določata povpraševanje in ocena stanja hotelskih lastnikov. Poudaril je, da so hotelske namestitve junija zagotovo bolj ugodne, kot bodo julija in avgusta, ker se krepi mednarodno povpraševanje. Kot je dodal, se rezervacije za hotele na Hrvaškem za julij in avgust polnijo, enako velja za september.

Predsednik združenja hrvaških potniški agencij (Uhpa) Tomislav Fain je potrdil, da lastniki hotelov na Hrvaškem letos ne nameravajo poceniti svojih namestitev, saj menijo, da jih bodo pozneje težko znova zvišali. "Letos bodo raje delali z manj gosti, da bodo nekako preživeli letošnje leto, nato pa nadaljevali prihodnjo sezono," je dejal Fain, ki se sklicuje na pogovore s hrvaškimi hotelirji.

Spomnil je, da so nekateri hoteli, tako kot lani v predsezoni, ponudili znižanja po modelu "uživaj sedem nočitev, plačaj pet", nekateri pa ponujajo dodatne obroke ali brezplačne masaže.