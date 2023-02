Na Hrvaškem hudo pomanjkanje grobarjev, omejujejo število pokopov

Večina komunalnih podjetij v hrvaških mestih se spopada s pomanjkanjem grobarjev. Plače se gibljejo od 663 do 1061 evrov, a mladih to delo ne zanima, starejši odhajajo v pokoj, žensk pa kot grobark ne zaposlujejo. V mestu Ludbreg so zato morali omejiti število pokopov na tri na dan.

V Ludbregu dela osem grobarjev, ki vsak dan opravljajo pokope na skupno 12 pokopališčih na območju Ludbrega in v okoliških občinah. Dva delavca za izkop enega groba potrebujeta štiri ure, delati pa morata tudi med samim pogrebom in na koncu zasuti grob. "Stanje je zapleteno tako kot pri naših drugih kolegih na Hrvaškem. To je deficitarni poklic," je za HRT pojasnila direktorica komunalnega podjetja Lukom Ludbreg Spomenka Škafec. icon-expand Večina komunalnih podjetij v hrvaških mestih se spopada s pomanjkanjem grobarjev. FOTO: Shutterstock Nekatera komunalna podjetja zaradi pomanjkanja delavcev omogočajo samo jutranje pokope ali na delo kličejo upokojence, obenem pa nenehno objavljajo javne razpise za delovna mesta. Čeprav v njih piše, da iščejo grobarje ali grobarke, da ne bi bilo spolne diskriminacije, žensk ne zaposlujejo. "Mi res nimamo problemov ne z veroizpovedjo ne z narodnostjo ne s spolom, a to je težko fizično delo," je pojasnila Škafec. Občina Rakovec za delo grobarja ponuja službo za nedoločen čas za polni delovnik. V razpisu, ki so ga objavili, so zapisali, da iskalci zaposlitve ne potrebujejo končane osnovne šole, prav tako pogoj niso izkušnje, na razpis pa se lahko prijavijo tudi upokojenci. Dva grobarja iščejo tudi v Novem Vinodolskem, štiri v Karlovcu, enega v varaždinski županiji, pogoj pa je končana osnovna šola. Komunalno podjetje iz Preloga je kot pogoj postavilo tudi vozniški izpit kategorije B, a obenem ponudilo različne oblike stimulacij in nadomestil, piše časnik Večernji list. Razpise za delovno mesto grobarja redno objavljajo tudi na Reki. Na Hrvaškem skupno opravijo od 50.000 do 60.000 pogrebov letno. Hrvaška obrtniška zbornica že od leta 2016 organizira izpit strokovne usposobljenosti za poklic pogrebnika. Nova generacija bo izpit opravljala 25. marca, še piše Večernji list. PREBERI ŠE Upepeljevalec, pogrebnik, žerjavist – nepriljubljeni poklici, ki jih družba potrebuje Na spletni strani slovenskega zavoda za zaposlovanje je trenutno aktiven en oglas za delovno mesto pogrebnega delavca v Novi Gorici. Gre za zaposlitev za določen čas, med pogoji za zaposlitev pa so osnovnošolska izobrazba, vozniški izpit kategorije B in znanje slovenskega jezika.