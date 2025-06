Na Hrvaškem izbruhnil večji požar: evakuacija prebivalcev, turisti bežijo

Na terenu so gasilci iz sedmih operativnih območij in dve letali za gašenje požarov kanader. Gasilcem pomagajo tudi domačini, a je gašenje oteženo zaradi močne burje. Težave jim sicer v Marušićih še dodatno povzroča slab tlak v hidrantih.

"Požar je izbruhnil malo pred sedmo uro zjutraj," so za hrvaške medije povedali v gasilskem operativnem centru županije Split. Gori gozd nad glavno cesto v kraju Pisak, kot poroča portal Net.hr pa je ogenj že dosegel hiše.

Na območju je zaradi požara zmanjkalo elektrike. Dalamacija danas poroča, da v Pisaku in Marušićih poteka evakuacija prebivalcev. S pomočjo policijskega čolna in gliserjev ljudi evakuirajo tudi preko morja.

Območje požara medtem zapuščajo tudi kolone turistov. "Trenutno nimamo nadzora nad požarom. Rešujemo hišo za hišo, vse je ogroženo. Celotna županija je mobilizirana, da bi priskočila na pomoč," je za hrvaški radio povedal poveljnik gasilcev iz Omiša.

Zaradi požara se je gost dim razširil tudi do Bola na Braču, do Hvara, bralka pa nam je poslala fotografije požara iz kraja Mimice. "Hitro napreduje. Cesto so zaprli," nam je povedala.

Hrvaški avtoklub je v soboto zjutraj poročal, da je zaradi požara v mestu Pisak odsek Jadranske magistrale (DC8) od Omiša do Makarske zaprt v obe smeri, zaradi močnega vetra pa je promet dovoljen le za osebna vozila na omiški obvoznici (državna cesta Naklice-Omiš).