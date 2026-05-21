Tujina

Na Hrvaškem izginil inštruktor potapljanja: po potopu se ni vrnil na površje

Dubrovnik, 21. 05. 2026 06.36 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Potapljač

Med organiziranim potapljaškim izletom ob otoku Lokrum na Hrvaškem je izginil 26-letni inštruktor potapljanja. S skupino tujih državljanov je potop izvedel na globini med 15 in 20 metri, na površje pa se nato ni vrnil le on. Zdaj ga že drugi dan v obsežni iskalni akciji iščejo vse sile - iz zraka, po morju in pod njim ter na obali.

Pri naših južnih sosedih že drugi dan poteka obsežna iskalna akcija za 26-letnim inštruktorjem potapljanja, ki je izginil med organiziranim potapljaškim izletom ob otoku Lokrum v bližini Dubrovnika, piše Net.hr. Iščejo ga iz zraka, z morja in pod njim ter na obali, v iskalni akciji pa sodeluje večje število zasebnih in uradnih vozil. Morsko dno ob tem prečesava okoli 30 potapljačev.

Včeraj so ga iskali vse do teme, nato pa so akcijo čez noč ustavili, je povedal kapitan pristaniške uprave Dubrovnik Mato Kekez.

Iskanje, ki ga koordinira dubrovniška luška kapitanija, se zaradi morskih tokov danes širi proti zahodu. "Iskanje bomo razširili na Grebene, Kalamoto in Mljet. Zjutraj bomo iskali s pomočjo letala Pilatus, imeli pa bomo tudi gasilske potapljače, specializirane za globine, in potapljače hrvaških gorskih reševalcev," je v torek povedal Kekez.

Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo je v torek popoldne sporočilo, da je potapljač izginil med organiziranim potapljaškim izletom s skupino tujih državljanov. Potop so izvedli na globini med 15 in 20 metri, na površje pa so nato priplavali vsi razen inštruktorja.

Iskalno-reševalno akcijo so sprožili ob 16.30, potem ko so pristojni prejeli prijavo o izginotju inštruktorja potapljanja, državljana Hrvaške.

Kaj se je zgodilo z inštruktorjem, bo pokazala preiskava. Potapljač naj bi bil kljub mladosti po besedah njegovih prijateljev izkušen in profesionalen.

hrvaška potapljač lokrum iskalna akcija

