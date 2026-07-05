Na Hrvaškem kar v morju barvali jahto: 5000 evrov kazni

Incident se je zgodil pretekli ponedeljek v bližini otočka Salamun Veliki pri Vrsarju, dogajanje povzema avstrijski Kronen Zeitung. Kopalec je opazil pod avstrijsko zastavo plovečo jahto, zasidrano nedaleč od obale, na kateri so izvajali dela na trupu.
Njegovo pozornost je pritegnil predvsem močan kemični vonj, podoben nitro razredčilu, zaradi česar je posumil, da uporabljajo snovi, ki bi lahko škodovale morskemu okolju.
O dogodku je obvestil pristaniško kapitanijo in policijo.
Na kraj so prišli uslužbenci izpostave pristaniške kapitanije v Poreču, ki so opravili inšpekcijski nadzor.
Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo je za portal potrdilo, da so po končani preiskavi odgovorni osebi izrekli globo v višini 5000 evrov.
Podrobnosti o vrsti uporabljenih premazov ali obsegu del oblasti niso razkrile.
Barvanje ali brušenje trupa plovila običajno vključuje uporabo barv, topil in drugih kemičnih sredstev. Če takšna dela potekajo neposredno v morju brez ustreznih zaščitnih ukrepov, lahko ostanki premazov, topil ali mikrodelcev zaidejo v morsko okolje.
Pristojni opozarjajo, da tovrstna vzdrževalna dela sodijo v za to namenjene marine oziroma ladjedelnice, kjer je mogoče preprečiti izpust potencialno škodljivih snovi v morje.
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