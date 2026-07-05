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Na Hrvaškem kar v morju barvali jahto: 5000 evrov kazni

Zagreb, 05. 07. 2026 19.05 pred 17 minutami 1 min branja 4

Avtor:
N.Š.
Barvanje plovila

Hrvaške oblasti so spisale globo za 5000 evrov, potem ko naj bi posadka avstrijske jahte v morju pri Istri izvajala pleskarska dela na trupu plovila. Primer je sprožil kopalec, ki je zaradi močnega vonja po kemikalijah poklical pristaniške oblasti in policijo.

Incident se je zgodil pretekli ponedeljek v bližini otočka Salamun Veliki pri Vrsarju, dogajanje povzema avstrijski Kronen Zeitung. Kopalec je opazil pod avstrijsko zastavo plovečo jahto, zasidrano nedaleč od obale, na kateri so izvajali dela na trupu.

Njegovo pozornost je pritegnil predvsem močan kemični vonj, podoben nitro razredčilu, zaradi česar je posumil, da uporabljajo snovi, ki bi lahko škodovale morskemu okolju.

O dogodku je obvestil pristaniško kapitanijo in policijo.

Na kraj so prišli uslužbenci izpostave pristaniške kapitanije v Poreču, ki so opravili inšpekcijski nadzor.

Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo je za portal potrdilo, da so po končani preiskavi odgovorni osebi izrekli globo v višini 5000 evrov.

Barvanje na morju bi lahko škodovalo ekosistemu.
Barvanje na morju bi lahko škodovalo ekosistemu.
FOTO: Shutterstock

Podrobnosti o vrsti uporabljenih premazov ali obsegu del oblasti niso razkrile.

Barvanje ali brušenje trupa plovila običajno vključuje uporabo barv, topil in drugih kemičnih sredstev. Če takšna dela potekajo neposredno v morju brez ustreznih zaščitnih ukrepov, lahko ostanki premazov, topil ali mikrodelcev zaidejo v morsko okolje.

Pristojni opozarjajo, da tovrstna vzdrževalna dela sodijo v za to namenjene marine oziroma ladjedelnice, kjer je mogoče preprečiti izpust potencialno škodljivih snovi v morje.

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Finfer
05. 07. 2026 19.34
Takšni turisti-emigranti pridejo delat samo škodo in uničujejo vse kar jim pride pod noge turistični delavci ritolizniki se jim pa se klanjajo !!
Odgovori
+1
1 0
tianot
05. 07. 2026 19.27
Pri nas bi mu še pomagali barvati😂
Odgovori
+1
2 1
vicente
05. 07. 2026 19.27
Ni prav kar so delali ,vendar v njihovih marinah z baromatom sperejo v morje,
Odgovori
+2
2 0
AMZS
05. 07. 2026 19.24
Kake fore. Ce pa to delas v njihovih marinah, ki so vse na crno nobenga racuna pa itak vse sperejo v morje. Sami ekologi
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+3
3 0
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