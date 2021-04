Na Hrvaškem kazenske ovadbe za tihotapljenje ljudi v Slovenijo

Po obsežni kriminalistični preiskavi so zaradi suma tihotapljenja ljudi kazensko ovadili deset hrvaških državljanov, ki so stari med 31 in 42 let. Najmlajša med njimi je ženska, je danes objavila zagrebška policija.

Kot so dodali, je deseterica v preteklih šestih mesecih organizirala prevoz večjega števila ilegalnih migrantov iz BiH na Hrvaško in potem v Slovenijo mimo mejnih prehodov. Za prevoz so uporabljali renta-a-car vozila. Migrante so tihotapili v Slovenijo s širšega območja Zagreba in iz međimurske županije. Na Hrvaškem so za migrante zagotovili tudi namestitev, preden so jih pretihotapili v Slovenijo.

V 12 primerih so iz BiH pretihotapili na Hrvaško najmanj 77 ilegalnih migrantov, iz Hrvaške v Slovenijo pa najmanj 16 ljudi. Za prevoz iz BiH v Slovenijo so zahtevali nekaj tisoč evrov na osebo, medtem ko so za prevoz čez Hrvaško od meje z BiH do meje s Slovenijo zahtevali več sto evrov.

Kot so še zapisali v današnjem policijskem sporočilu, so osem članov skupine prepeljali v pripor, v katerem je že bil zaprt en član skupine, enega pa še iščejo.