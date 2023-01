Na Hrvaškem kmalu brez cestninskih postaj ob prehodih Obrežje in Jelšane

Hrvaško ministrstvo za promet, pomorstvo in infrastrukturo načrtuje ukinitev cestninskih postaj ob mejnih prehodih Obrežje in Jelšane, na katerih po odpravi mejnega nadzora nastaja velika gneča, je potrdil minister Oleg Butković. To je tudi eden od razlogov za višjo cestnino v letošnji turistični sezoni.

Od vstopa Hrvaške v schengenski prostor 1. januarja letos se vozilom, ki prihajajo iz Slovenije, ni več treba ustavljati na meji, vendar pa zastoji nastajajo na cestninskih postajah. Cestninska postaja na Bregani je od mejnega prehodna Obrežje oddaljena približno 400 metrov, medtem ko je cestninska postaja na Rupi od mejnega prehoda Jelšane oddaljena 3500 metrov. Po pisanju Jutarnjega lista bi lahko postaji nehali delovati že ta mesec ali najpozneje februarja. Tedaj bodo na obeh cestninskih postajah dvignili zapornice in odpravili zaračunavanje cestnine, vozniki pa bodo kartice za cestnino prevzeli na cestninskih postajah Lučko oziroma Ivanja Reka. icon-expand Cestninska postaja na Hrvaškem FOTO: Shutterstock Na omenjenih cestninskih postajah imajo po neuradnih informacijah letno 7,5 milijona evrov prihodkov od cestnin, strošek za njuno delovanje pa je okoli 1,3 milijona evrov na leto. Da bi nadomestili izgubo v poslovanju, namerava ministrstvo za promet uvesti sezonske, višje cestnine na avtocestah, ki jih upravlja podjetje Hrvatske autoceste (Hac). Turistična sezona bo letos od 1. junija do 30. septembra namesto od 15. junija do 15. septembra kot doslej, v tem času pa bodo cestnine po informacijah časnika višje za deset odstotkov. Uporabniki avtocest na Hrvaškem bodo sicer cestnino od 15. januarja lahko plačevali le še v evrih. Naslednje leto pa bo po besedah ministra Olega Butkovića začel veljati nov, elektronski sistem zaračunavanja cestnin.