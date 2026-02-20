Na Hrvaškem konec prodaje energijskega praška Sniffit

Med hrvaškimi mladostniki se je nedavno pojavil nov trend – bel prašek Sniffit, ki se vdihuje skozi nos. Energijski prašek, ki je bil na voljo tudi v trafikah, je po sestavi podoben energijskim pijačam, proizvajalec ga oglašuje kot njihovo alternativo. Podoben izdelek je v Franciji denimo že prepovedan, zdaj pa je njegovo prodajo prepovedala tudi Hrvaška, poroča net.hr .

To je danes zjutraj najprej napovedala hrvaška ministrica za zdravje Irena Hrstić. Prodaja praška je sicer že zdaj omejena na starejše od 18 let. Do včeraj je bil na voljo na spletu in v trafikah za 16 evrov. "Sprožili smo postopke, trenutno še vedno potekajo pogovori. Govorila sem z ministrom za gospodarstvo, ki pričakuje naš predlog za prepoved prodaje," je dejala Hrstićeva.

"Gre za prašek, ki vsebuje velike količine kofeina in se uporablja na neprimeren način. Zakon o drogah v 4. členu določa prepoved vsega, kar spominja ali nakazuje na uživanje drog," pa je pojasnil direktor Hrvaškega zavoda za javno zdravje Krunoslav Capak.

Da uživanje prahu lahko resno poškoduje sluznico, je izpostavila tudi hrvaška prva dama Sanja Musić Milanović, sicer profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu. "Kar posledično vodi do težav s sinusi in tako naprej," je dodala.