Tujina

Na Hrvaškem konec prodaje energijskega praška Sniffit

Zagreb, 20. 02. 2026 16.28

Avtor:
Ti.Š.
Sniffit

Hrvaški državni inšpektorat je prepovedal prodajo praška, ki se vdihuje skozi nos in naj bi povzročil takojšen dvig energije. Analiza izdelka Sniffit je namreč potrdila, da ni varen za uživanje. Iz prodaje so tako že umaknili približno 1000 izdelkov, ki so jih prodajali na okoli 50 lokacijah na Hrvaškem.

Med hrvaškimi mladostniki se je nedavno pojavil nov trend – bel prašek Sniffit, ki se vdihuje skozi nos. Energijski prašek, ki je bil na voljo tudi v trafikah, je po sestavi podoben energijskim pijačam, proizvajalec ga oglašuje kot njihovo alternativo. Podoben izdelek je v Franciji denimo že prepovedan, zdaj pa je njegovo prodajo prepovedala tudi Hrvaška, poroča net.hr.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To je danes zjutraj najprej napovedala hrvaška ministrica za zdravje Irena Hrstić. Prodaja praška je sicer že zdaj omejena na starejše od 18 let. Do včeraj je bil na voljo na spletu in v trafikah za 16 evrov. "Sprožili smo postopke, trenutno še vedno potekajo pogovori. Govorila sem z ministrom za gospodarstvo, ki pričakuje naš predlog za prepoved prodaje," je dejala Hrstićeva.

"Gre za prašek, ki vsebuje velike količine kofeina in se uporablja na neprimeren način. Zakon o drogah v 4. členu določa prepoved vsega, kar spominja ali nakazuje na uživanje drog," pa je pojasnil direktor Hrvaškega zavoda za javno zdravje Krunoslav Capak.

Da uživanje prahu lahko resno poškoduje sluznico, je izpostavila tudi hrvaška prva dama Sanja Musić Milanović, sicer profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu. "Kar posledično vodi do težav s sinusi in tako naprej," je dodala.

Na 50 lokacijah že umaknjen iz prodaje

Kot poroča omenjeni hrvaški spletni portal, pa je Državni inšpektorat Republike Hrvaške (DIRH) Sniffit danes že umaknil iz maloprodaje na približno 50 lokacijah po Hrvaški – skupno okoli 1000 izdelkov.

"Sanitarna inšpekcija DIRH je prejela ugotovitve in mnenje Hrvaškega zavoda za javno zdravje o skladnosti predloženega vzorca izdelka Sniffit – aromatiziranega prahu za energijo. Analiza je potrdila, da izdelek ni varen za potrošnike. Državni inšpektorat je na podlagi 10. člena Zakona o izvajanju Uredbe o splošni varnosti proizvodov izdal Odločbo o prepovedi dajanja izdelka Sniffit na trg, ki začne veljati takoj. Ukrepi za nazdor nad izvajanjem Odločbe so v teku," so sporočili iz DIRH.

Preberi še Nov trend med mladostniki: beli prah, ki ga vdihujejo skozi nos

Proizvajalec – hrvaško podjetje Max Media d.o.o., ki izdelek intenzivno promovira na družbenih omrežjih, medtem vztraja, da je vse legalno in varno. Zatrjujejo tudi, da ni znanstvenih dokazov o morebitnih dolgoročnih škodljivih učinkih pri zmerni in pravilni uporabi izdelka.

Prodajo podobnega energijskega praška je leta 2024 prepovedala tudi francoska vlada, saj so pristojni organi ocenili, da predstavlja tveganje za zdravje in varnost potrošnikov.

Sniffit energijski prašek Hrvaška prepoved prodaja

