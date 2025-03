Na Hrvaškem lani dopustovalo za štiri odstotke več Slovencev

V komercialnih namestitvenih objektih so lani zabeležili skupno 20,2 milijona prihodov in 93,7 milijona nočitev turistov, kar je za 3,9 odstotka več prihodov in 1,4 odstotka več nočitev kot leta 2023.

Tujci so lani na Hrvaškem ustvarili 85,8 odstotka vseh turističnih prihodov in 90,7 odstotka vseh nočitev, so še pokazali konec tedna objavljeni podatki statističnega urada.

Največ je bilo lani na Hrvaškem gostov iz Nemčije s 3,1 milijona prihodov in 21,1 milijona nočitev, kar je za 4,2 oz. 5,5 odstotka manj kot v letu 2023.

Nemcem so sledili turisti iz Slovenije z 1,6 milijona turističnih prihodov in 7,9 milijona nočitev, kar je za štiri odstotke več prihodov in za 3,3 odstotka več nočitev več kot leta 2023, še kažejo statistični podatki.

Podatke so objavili tudi v Hrvaški turistični skupnosti (HTZ), ki pa se od podatkov statističnega urada razlikujejo. Po njihovih navedbah je Hrvaško lani obiskalo 1,7 milijona gostov iz Slovenije, ki so ustvarili 10,9 milijona nočitev.

Slovencem so po številu nočitev sledili turisti iz Avstrije, Poljske, Češke, Velike Britanije, Italije, Madžarske, Slovaške in Nizozemske. Več nočitev so poleg Slovencev lani na Hrvaškem ustvarili tudi Madžari, Poljaki, Slovaki in Britanci, število nočitev gostov iz preostalih naštetih držav pa se je zmanjšalo.

Delež domačih gostov v skupnem številu turistov je lani znašal 14,2 odstotka, njihovih nočitev pa 9,3 odstotka. Skupno so hrvaški državljani v minulem letu ustvarili 2,9 milijona turističnih prihodov in 8,7 milijona nočitev, kar je za 8,7 odstotka več prihodov in za 7,5 odstotka več nočitev kot leto prej.

Največ so se turisti odločali za obisk jadranske obale, kjer so zabeležili 88,4 milijona nočitev ali za 1,2 odstotka več kot leto prej. V Zagrebu se je število nočitev v primerjavi z letom 2023 povečalo za 5,5 odstotka na 2,6 milijona, na vzhodu države za 1,9 odstotka na 1,4 milijona, na severu države pa za 6,4 odstotka na 1,3 milijona. Med posameznimi mesti je bil najbolj obiskan Dubrovnik s 4,2 milijona nočitev.