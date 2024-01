Na Hrvaškem lani med tujimi kupci nepremičnin največ Slovencev

Po številu kupljenih nepremičnin so se za Slovenci lani uvrstili Nemci. Kupili so okoli 3000 nepremičnin, kar je za petino manj kot v letu 2022, podatke hrvaške davčne uprave navaja hrvaški časnik Jutarnji list. Sledili so kupci iz Avstrije, Češke in Slovaške.

Promet z nepremičninami na Hrvaškem se je lani v primerjavi z letom 2022 zmanjšal v 12 županijah. V Zagrebu se je denimo zmanjšal za nekaj več kot sedem odstotkov, v Splitsko-dalmatinski županiji pa je padel za 10 odstotkov.

V devetih županijah, predvsem na severu in vzhodu države, se je promet z nepremičninami povečal. Najbolj ali za dobro polovico se je povečal v Varaždinski županiji. Večji promet so opazili še v Šibeniško-kninski, Sisaško-moslavški, Bjelovarsko-bilogorski, Brodsko-posavski in Vukovarsko-sremski županiji.

Četrtino kupoprodajnih pogodb so lani sklenili za nakup poslovnih, trgovskih in gostinsko-turističnih objektov. Sledili so kmetijska zemljišča, ki so predstavljala petino prometa, ter stanovanja in apartmaji, prav tako s petino prometa. Na četrtem mestu so bila gradbena zemljišča.