Lažne etikete na več kot polovici ekstra deviških oljčnih olj

Inšpektorji so večinoma opravili nadzor nad olji z deklaracijo o najvišji kakovosti, kot je ekstra deviško oljčno olje, predvsem zaradi tega, ker so se lani tovrstna olja prodajala v akcijah po 20 do 30 kun (2,67 do štiri evre) za liter.

Od 25 analiziranih ekstra deviških oljčnih olj jih je bilo sedem hrvaških proizvajalcev, od tega dve nista ustrezali deklaraciji. Od preostalih 18 jih je bilo deset iz Italije, sedem iz Španije in eno iz Grčije. Med njimi je bilo 12 takšnih, za katera je bilo navedeno, da gre za ekstra deviško oljčno olje, čeprav je šlo za nižjo kategorijo kakovosti. Inšpektorji so v treh primerih odredili prepoved prodaje. Prav tako so vložili devet kazenskih ovadb, v treh primerih so ovadbe naslovili na sodnike za prekrške.