Na Hrvaškem letos občutno povečanje turističnih obiskov in nočitev

Na Hrvaškem so v prvih devetih mesecih našteli 12,6 milijona turistov in 80 milijonov nočitev, kar je za 70 odstotkov več obiskov in 53 odstotkov več nočitev kot v enakem obdobju lani, je objavilo hrvaško Ministrstvo za turizem in šport. Slovenski turisti so prispevali več kot deset odstotkov vseh nočitev.

Hrvaški turistični rezultati v prvih devetih mesecih predstavljajo 67 odstotkov obiskov in 78 odstotkov nočitev iz enakega obdobja predkoronskega leta 2019, so zapisali na spletni strani resornega hrvaškega ministrstva. Doslej so največ nočitev ustvarili gosti iz Nemčije (20,3 milijona), domači gosti (11,3 milijona) in Slovenci (8,6 milijona). Sledijo Poljaki (6,6 milijona) in Avstrijci (šest milijonov). icon-expand Letos so na Hrvaškem največ nočitev ustvarili Nemci. FOTO: Dreamstime Na ravni županij je bilo največ nočitev v istrski županiji (22,7 milijona), splitsko-dalmatinski (14,8 milijona) in primorsko-goranski županiji (14,7 milijona). Med posameznimi destinacijami je bilo največ nočitev v istrskih mestih Rovinj (3,3 milijona), Poreč (2,5 milijona) in Medulin (2,3 milijona). Hrvaška ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac je ob tem izpostavila, da se izvrstni rezultati nadaljujejo tudi po osrednjih poletnih mesecih. "Z več kot 12 milijonov septembrskih nočitev smo dosegli 94 odstotkov prometa iz leta 2019. Posebej pa smo zadovoljni s septembrskimi finančnimi kazalci," je dejala. Ti so v prvih devetih letošnjih mesecih na ravni 88 odstotkov iz rekordnega leta 2019. icon-expand Izvrstni turistični rezultati se na Hrvaškem nadaljujejo tudi po glavnih poletnih mesecih. FOTO: Dreamstime Direktor Hrvaške turistične skupnosti (HTZ) Kristjan Staničić je kot dobro opisal tudi turistično napoved za oktober, zelo dobre rezultate pa pričakujejo tudi v okviru projekta Mesec hrvaškega turizma, ki se je začel danes.