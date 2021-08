Na Hrvaškem letos že 450 luksuznih jaht

Iz Hrvaške poročajo o vse več milijarderjih, ki so za svoje luksuzne počitnice z megajahtami izbrali hrvaško morje. Kdo so in od kod prihajajo, sicer ni znano, njihovo identiteto namreč ščitijo posebne pogodbe o nerazkrivanju informacij. So se pa o ceni takšnih počitnic za hrvaške medije razgovorili tamkajšnji pomorski agenti, ki na megajahtah skrbijo tako za komunikacijo s pristaniško upravo kot za posebne želje lastnikov. Od eksotične hrane, vrtnic iz Amsterdama do helikopterskih poletov.