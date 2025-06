Slovenec med aretiranimi na Hrvaškem: Prodali več kot 70 kilogramov droge

Uskok je po končani preiskavi na županijskem sodišču v Splitu vložil obtožnico proti 15 hrvaškim in enemu slovenskemu državljanu zaradi storitve kaznivih dejanj hudodelskega združevanja, nedovoljene proizvodnje in prometa z mamili v okviru hudodelske združbe ter pranja denarja, so sporočili iz tega protikorupcijskega urada. Kot poroča Net.hr , so v letu dni prodali več od 70 kg droge in zaslužili preko milijon evrov.

Uskok prvoobtoženemu očita, da je v obdobju od junija 2020 do maja 2021 na Hrvaškem, v Sloveniji in drugih državah Evropske unije s soobtoženimi in več drugimi za zdaj neznanimi osebami preprodajal kokain, heroin, amfetamin in konopljo.

Drogo so prevažali na Hrvaško iz Slovenije in Nizozemske ter jo skladiščili v Splitu in Benkovcu, kjer so jo prepakirali ter nato preprodajali naprej.

Skupno so preprodali najmanj 30 kilogramov kokaina, 11 kilogramov amfetamina, 35 kilogramov konoplje in dva kilograma heroina, s čimer so po navedbah Uskoka zaslužili najmanj 1,035 milijona evrov.