Na Hrvaškem močno zvišujejo plače državnim funkcionarjem

Zoran Milanović in Andrej Plenković

Na višje plače lahko računajo tudi poslanci in ministri, v povprečju za okoli 1500 evrov. Njihove plače bodo tako v prihodnje znašale približno 4000 evrov, odvisno tudi od drugih dejavnikov, kot so denimo različne davčne olajšave. Povišice bo v skladu s sprejetim odlokom dobilo skupno 270 funkcionarjev, piše hrvaška javna radiotelevizija HRT.

Premier Andrej Plenković je v sredo novinarjem pojasnil, da za takšno odločitev obstaja več argumentov. Po njegovem gre med drugim tudi za protikorupcijski ukrep ob upoštevanju elementa odgovornosti.

Povedal je, da so višji državni uslužbenci "ljudje na odgovornih položajih, ki upravljajo ogromne proračune in sprejemajo pomembne odločitve, zato je element odgovornosti še posebej pomemben". "Prizadevamo si tudi, da bi ljudi pritegnili k političnemu udejstvovanju," je dodal hrvaški premier. Plačna osnova za hrvaške državne uradnike je bila pred tem ukrepom več let nespremenjena.

Posledično so tako ministri lahko bistveno slabše plačani od drugih zaposlenih. Kot navaja HRT, je notranji minister Davor Božinović po trenutni ureditvi tako šele 500. najbolje plačani uslužbenec ministrstva za notranje zadeve.