Na Hrvaškem bodo morali zdravniki klicati necepljene, če cepivo zavrnejo, pa to zapisati v kartoteko

Hrvaški družinski zdravniki so dobili nova navodila Ministrstva za zdravje. Kot poročajo hrvaški mediji, je ministrstvo zdravnikom naročilo, da morajo ti zaradi slabe precepljenosti populacije v roku 15 dni preklicati paciente, starejše od 65 let in jih seznaniti z možnostjo cepljenja proti covid-19. Če pacienta ne morejo priklicati, ga morajo obiskati na domu, časa za to pa imajo 30 dni. Če pacient pristane na cepljenje, ga zdravniki cepijo kar med obiskom.

Določili so tudi, da mora zdravnik, če pacient ponujeno cepljenje zavrne, to vpisati v njegovo zdravstveno kartoteko. To navodilo zdravnikom je ministrstvo še posebej izpostavilo, poroča Dnevnik hr. Zdravniki bodo morali o opravljeni obvezi obvestiti ministrstvo.

Te odločitve je hrvaško ministrstvo sprejelo včeraj z namenom, da zaščitijo starejšo populacijo. Kot je povedal hrvaški minister za zdravje, je namreč zaskrbljujoče, da kar 40 odstotkov starejših od 80 let ni cepljenih, čeprav so te osebe najbolj ranljive za posledice, ki jih pušča covid-19.

Zdravniki družinske medicine z odločitvijo niso najbolj zadovoljni, saj jim je dovolj tega, da se odgovornost za cepljenje in ozaveščanje o pomenu cepljenja prenaša zgolj na njih. Sporočili so, da to počnejo že od začetka epidemije, nove naloge pa so prišle v času, ko ambulante pokajo po šivih.

Zaskrbljenost zaradi nizke precepljenosti v številnih državah

Zaskrbljenost zaradi nizke precepljenosti vlada v številnih državah, tudi v Sloveniji. Po podatkih vlade so v petek cepili 3784 ljudi. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je cepljenih 1.188.489 ljudi oz. 56 odstotkov vseh prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 67 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 50 let pa 77 odstotkov. Z vsemi odmerki je cepljenih 1.119.015 oz. 53 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 18 let jih je precepljenih 63 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 74 odstotkov.

S tretjim oziroma dodatnim odmerkom cepiva je po podatkih NIJZ v Sloveniji cepljenih 48.786 oseb. Med njimi jih največ, 9561, sodi v starostno skupino med 80 in 84 let. Najmanj cepljenih z dodatnim odmerkom je v starostni skupini mlajših od 18 let, in sicer 13.

Nekatere avstrijske dežele, med drugim avstrijska Koroška, bodo v naslednjih dneh zaradi porasta okužb uvedle strožja pravila za necepljene. V Italiji, kjer se je vnela razprava o tem, kako ukrepati, če se zaposleni ne želi cepiti, pa je več italijanskih sodišč že dopustilo suspenz necepljenih delavcev z delovnega mesta. Odhajajoča kanclerka Angela Merkel je medtem zelo zaskrbljena zaradi povečanja števila okužb z novim koronavirusom in hospitalizacij v Nemčiji, zato je posvarila pred lahkomiselnim ravnanjem ljudi med pandemijo.