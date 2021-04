Na Hrvaškem morda že kmalu dodatne omejitve za voznike

Na Hrvaškem je leta 2010 v prometu umrlo 426 ljudi, lani pa 237, kar pomeni, da niso izpolnili glavnega cilja iz prejšnjega načrta, da bi v desetih letih prepolovili število umrlih v prometu. Alkohol in hitrost ostajata najpogostejša vzroka prometnih nesreč s hudimi posledicami.

Hrvaško notranje ministrstvo namerava z novim načrtom do leta 2023 ukiniti trenutno ureditev, ki dovoljuje 0,5 promila alkohola v krvi, poroča Večernji list. Časnik spominja, da ničelna toleranca do alkohola že velja za profesionalne in mlade voznike.

Med drugim obravnavajo možnost uvedbe naprave za zaznavanje alkohola (tako imenovani 'alcohol interlock') za voznike, ki so jih večkrat ustavili z nedovoljeno količino alkohola v krvi. Naprava, ki je nameščena ob voznikovem sedežu in je povezana s sistemom za vžig motorja, od voznika zahteva, da pred zagonom motorja najprej pihne v ustnik naprave. Če ta zazna, da je koncentracija alkohola v izdihanem zraku višja od sprejemljive meje, onemogoči zagon motorja.

Hrvaško notranje ministrstvo namerava tudi učinkoviteje nadzirati hitrost na cestah, posebej v predorih. Načrtujejo uvedbo dodatnih naprav za spremljanje hitrosti na cestah, ki bodo tudi natančneje merile hitrost. Na ta način naj ne bi več tolerirali prekoračitve hitrosti za približno deset odstotkov, kar počnejo sedaj. Postopoma naj bi uveljavili tudi sistem za nadzor hitrosti v vozilih, ki voznike opozorijo, da hitrosti niso prilagodili omejitvam.

Raziskati nameravajo tudi inovacije, ki bi voznikom onemogočale uporabo mobilnih telefonov med vožnjo. Med drugim obravnavajo še uvajanje prometnih izpitov za kolesarje, omenja zagrebški časnik.