Morska želva na Hrvaškem ugriznila več kopalcev

Želva je kopalce ugriznila v stegna in zgornji del nog, pri čemer so nastale velike krožne podplutbe. Tri osebe so poiskale zdravniško pomoč.

Glavata želva kareta je v Kaštelih ugriznila več kopalcev. V Kaštelih se je včeraj zgodila vrsta nenavadnih bližnjih srečanj, v katerih je glavata želva ugriznila več kopalcev. Incidenti so bili zabeleženi na območju od Kaštela Kambelovca do Kaštela Lukšića, natančneje med plažama Poštanski in Šulavi, poroča Morski.hr.

Morske želve sicer nimajo zob, imajo pa izjemno močne čeljusti in kljun, s katerimi drobijo školjke. Dr. Pero Tutman z Inštituta za oceanografijo in ribištvo v Splitu je pojasnil, da je to nenavadno: "Da želve napadajo ljudi, zanje ni značilno vedenje, saj niso agresivne. Prehranjujejo se s povsem drugimi organizmi. Ne morejo se hraniti niti z ribami, ker so te veliko hitrejše od njih."

Dodal je, da je njihov glavni obrambni mehanizem običajno beg, branijo se tako, da se ljudem ne približujejo, in praviloma pobegnejo takoj, ko opazijo človeka ali plovilo. Ko se jim približa čoln, se običajno potopijo globoko in odplavajo stran, je pojasnil.

Po mnenju strokovnjakov takšno vedenje ne pomeni namernega napada ali agresije do ljudi. Najverjetneje gre za obrambno reakcijo živali, ki se počuti ogroženo, ujeto ali pa v plitvini brani svoj prostor.