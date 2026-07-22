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Morska želva na Hrvaškem ugriznila več kopalcev

Split, 22. 07. 2026 12.03 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
A.K.
Glavata kareta

Na območju Kaštelov je prišlo do nenavadnih srečanj, kjer je glavata želva kareta ugriznila več kopalcev. Tri osebe so zaradi poškodb morale poiskati zdravniško pomoč.

Glavata želva kareta je v Kaštelih ugriznila več kopalcev. V Kaštelih se je včeraj zgodila vrsta nenavadnih bližnjih srečanj, v katerih je glavata želva ugriznila več kopalcev. Incidenti so bili zabeleženi na območju od Kaštela Kambelovca do Kaštela Lukšića, natančneje med plažama Poštanski in Šulavi, poroča Morski.hr.

Želva je kopalce ugriznila v stegna in zgornji del nog, pri čemer so nastale velike krožne podplutbe. Tri osebe so poiskale zdravniško pomoč.

Glavata kareta
Glavata kareta
FOTO: Shutterstock

Morske želve sicer nimajo zob, imajo pa izjemno močne čeljusti in kljun, s katerimi drobijo školjke. Dr. Pero Tutman z Inštituta za oceanografijo in ribištvo v Splitu je pojasnil, da je to nenavadno: "Da želve napadajo ljudi, zanje ni značilno vedenje, saj niso agresivne. Prehranjujejo se s povsem drugimi organizmi. Ne morejo se hraniti niti z ribami, ker so te veliko hitrejše od njih."

Dodal je, da je njihov glavni obrambni mehanizem običajno beg, branijo se tako, da se ljudem ne približujejo, in praviloma pobegnejo takoj, ko opazijo človeka ali plovilo. Ko se jim približa čoln, se običajno potopijo globoko in odplavajo stran, je pojasnil.

Po mnenju strokovnjakov takšno vedenje ne pomeni namernega napada ali agresije do ljudi. Najverjetneje gre za obrambno reakcijo živali, ki se počuti ogroženo, ujeto ali pa v plitvini brani svoj prostor.

Hrvaška morska želva Kaštela incident kopalci

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KOMENTARJI14

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metalika
22. 07. 2026 14.02
Sicer nisem pristaš želvjega mesa, ampak v takem primeru...
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0 0
Mukec
22. 07. 2026 14.01
Ugriznila več krofov in mcnagcev hahaha
Odgovori
0 0
abigail
22. 07. 2026 13.42
Jo povsem razumem - turistov ima "poln kufer"!
Odgovori
+5
5 0
Verus
22. 07. 2026 13.40
Same novice o hrvaški.
Odgovori
+3
3 0
peri70
22. 07. 2026 13.36
...pa dobro, dosti je že teh kvazi novic iz Hrvaške... a drugod v tujini se nikjer ni nič bolj pomembnega zgodilo? 😵‍💫
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+5
5 0
BUONcaffee
22. 07. 2026 13.38
Kot, da Hrvati imajo edini morje.
Odgovori
+3
3 0
Perovskia
22. 07. 2026 13.40
Imajo pa najdrazje morje
Odgovori
+2
2 0
BUONcaffee
22. 07. 2026 13.32
Želve so pač take. Tu ni kej.
Odgovori
+1
1 0
trol3
22. 07. 2026 13.22
Sem plaval s takimi na Zakynthosu, če ne drezaš v njihov prostor ne bodo napadle...tako pa...
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+4
4 0
borgir777
22. 07. 2026 13.22
Hrvat...
Odgovori
+1
2 1
Panter 63
22. 07. 2026 13.33
Model, kje je problem razen da ne moreš spati da ne pomisliš na Hrvate. Pa začneš brez veze lajati pa kakšnemu lahko daš soli na rep.
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-1
1 2
Slavko BabIč
22. 07. 2026 13.14
Tudi želvam gremo počasi že na jetra, ne samo orkam!
Odgovori
+8
8 0
periot22
22. 07. 2026 13.08
Morje je življenjski prostor živali!
Odgovori
+9
9 0
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