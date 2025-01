Na Hrvaškem načrtujejo nove ukrepe za večjo dostopnost stanovanj

Prve zahteve za vračilo 50 odstotkov davka na dodano vrednost za nakup stanovanja v novogradnji bo država predvidoma začela prejemati v marcu. Do tedaj bodo po napovedih začele veljati zakonske spremembe in pravilnik, ki bodo omogočili te ukrepe.

Pravico do vračila DDV bodo imeli mlajši od 45 let. Ukrep bo veljal za vse, ki so takšno stanovanje kupili po novem letu, je za hrvaški Večernji list v torek dejal minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić.

"Glede na to, da danes beležimo rast cen nepremičnin in da je našim državljanom na voljo vedno manj cenovno dostopnih stanovanj, smo se odločili za pripravo prvega strateškega krovnega nacionalnega dokumenta," je pojasnil.

Načrt do leta 2030 predvideva dodatnih 20.000 stanovanjskih enot na trgu, ki jih bodo financirali neposredno iz državnega proračuna. Glede na ocene nepremičninskih agencij jih primanjkuje več kot 200.000.

Na Hrvaškem so konec leta izpeljali tudi stanovanjsko reformo, v okviru katere so uvedli nepremičninski davek in sprejeli zakon o upravljanju in vzdrževanju stavb. Nepremičninskega davka so oproščeni tisti, ki imajo nepremičnino v dolgoročnem najemu ali v njej živijo, zakon o upravljanju stavb pa med drugim določa, da lastnik za oddajanje stanovanja v kratkoročni najem mora dobiti dvotretjinsko soglasje etažnih lastnikov.